De frisse start van de Oranje Leeuwinnen onder de nieuwe bondscoach Arjan Veurink is niet geworden wat velen hadden gehoopt. In Gdansk bleef Nederland steken op een doelpuntloos gelijkspel tegen Polen. Het oefenduel leverde weinig spektakel op, maar wel een eerste indruk van de nieuwe koers onder Veurink.

Na het teleurstellende EK onder Andries Jonker, waarin Oranje al in de groepsfase strandde, moest Veurink zorgen voor nieuw elan. De 38-jarige trainer koos meteen voor opvallende veranderingen. Esmee Brugts kreeg haar geliefde rol als linksbuiten terug, terwijl Janou Levels – na drie jaar afwezigheid – opnieuw mocht starten als linksback.

Toch bleef het spel stroef. Polen zette hoog druk en dwong Nederland tot fouten, terwijl de Leeuwinnen zelf nauwelijks gevaar stichtten. Een afstandsschot van Jill Roord in de 37e minuut was het enige wapenfeit voor rust.

Moeizame start

Na de pauze probeerde Oranje het tempo op te voeren. Brugts testte de Poolse keepster Kinga Szemik met het eerste schot op doel, maar verder dan dat kwam het elftal van Veurink niet.

Tien minuten voor tijd was Dominique Janssen nog het dichtst bij een doelpunt: haar kopbal uit een hoekschop werd van de lijn gehaald. Aan de andere kant voorkwam Lize Kop, de vervanger van de geblesseerde Daphne van Domselaar, met een knappe redding zelfs een nederlaag.

'We hopen in deze fase vooral groei te zien'

Veurink hield vooraf vol dat oefenduels óók om resultaat draaien, maar zal vooral lessen trekken uit zijn debuut. Het elftal oogde nog zoekende, het spel traag en voorspelbaar. Alleen in de slotfase flitste Oranje even, maar echte overtuiging ontbrak. "We hopen in deze fase vooral groei te zien", zei Veurink eerder deze week. "Dat kost tijd, maar er zit potentie genoeg in deze groep."

Afscheid van icoon Sherida Spitse

Lang de tijd om te evalueren is er niet. Dinsdag wacht in Nijmegen het volgende oefenduel, tegen Canada. Die wedstrijd staat vooral in het teken van het afscheid van Sherida Spitse, die haar 248e en laatste interland speelt. Voor Veurink is het duel hét moment om de stijgende lijn te vinden én voor Oranje om de frisse start eindelijk kracht bij te zetten.