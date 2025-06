Oranje-speler Micky van de Ven in de zevende hemel na bijzonder moment in Groningen: 'Die pakken ze mij niet meer af'

Lang leek het erop dat Micky van de Ven het seizoen zou afsluiten zonder doelpunt. De linksback van Tottenham en Oranje stond nog droog dit seizoen, was in andere situaties wel cruciaal, maar alles kwam nog goed op de laatste wedstrijd van zijn seizoen. "Ook nog eens mijn eerste van Oranje, die pakken ze mij niet meer af", zei hij trots na afloop. Een mooie beloning na een seizoen van blessureleed.

Micky van de Ven had zijn heldenstatus al bevestigd dit seizoen. In de Europa League-finale hield hij met een acrobatische beweging de bal van de lijn, waarna zijn Tottenham Hotspur de finale won van Manchester United. Daarmee heeft hij hoogstpersoonlijk Champions League-voetbal naar de Londense wijk Tottenham gehaald.

Eerste doelpunt Oranje

Maar het seizoen kan dus blijkbaar nog mooier voor Van de Ven. Hij kreeg al minuten tegen Finland als invaller, maar stond in Groningen tegen Malta 90 minuten op linksback. Rushes langs de zijlijn, voorzetten én dus een doelpunt. "Het is lekker dat je dat op de laatste speeldag nog kan doen, scoren."

Ondanks dat het de 8-0 was, was hij door het dolle heen. "Het is toch een soort ontlading. Het was mijn eerste voor het Nederlands elftal, dat neemt niemand je meer af."

Mentaal zwaar seizoen

Nu is het tijd voor Van de Ven om terug te blikken op een mooi seizoen tijdens een welverdiende vakantie. Ook de linksback is geveild door de vermoeidheid waar veel spelers het over hebben. "Het is een lang seizoen geweest voor iedereen. Voor de een wat langer dan voor de ander, maar op een gegeven moment merkt iedereen het wel. Ik merkte ook dat mijn benen wat zwaar begonnen te voelen."

Dat is dan het fysieke aspect, maar voor Van de Ven was dit seizoen vooral mentaal de grootste uitdaging. "Het was voor mij al zwaar dit seizoen omdat ik lang met blessureleed heb gezeten. Ik ben erg blij dat ik hem nu goedheb afgesloten en dat ik gewoon weer fit een nieuw seizoen in ga." Maar nu is het eerst tijd om de koffers te pakken. "Ik ga lekker naar Ibiza en daarna naar Amerika."

