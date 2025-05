Oud-Ajacied maakt ook buiten het veld een pijnlijke en kostbare fout

Oud-Ajacied André Onana zit in de problemen. De doelman van Manchester United zag zijn peperdure Lamborghini Urus in beslag genomen worden. Dat heeft een opmerkelijke reden.

Het seizoen van de 29-jarige doelman tekent zich door de vele missers en fouten. De 48-voudig international van Kameroen blijkt ook naast het veld een fout te hebben gemaakt. Zijn auto ter waarde van dik 400 duizend euro is in beslag genomen, omdat Onana vergeten is om de wagen te verzekeren.

De politie seinde de auto van de ex-Ajacied woensdag aan de kant. Niet Onana maar een vriend zat achter het stuur. Kort daarna werd de Lamborghini op een vrachtwagen getakeld. Hij heeft veertien dagen om aan te tonen dat de auto van hem is en hij deze heeft verzekerd. Lukt dit niet, dan wordt de Lamborghini geveild of gesloopt.

Falende André Onana 'schrikt' van Manchester United-besluit met grote gevolgen Hij was een van de uitblinkers van een memorabel Ajax-team, maar André Onana beleeft momenteel een gitzwarte periode in zijn carrière. De doelman uit Kameroen (29) stapelt in Engeland fout op fout, wordt belachelijk gemaakt en lijkt financieel in de problemen te komen.

Het is niet de eerste keer dat Onana in contact komt met de politie. Een maand geleden werd zijn echtgenote Melanie Kamayou op straat beroofd van een handtasje en een horloge ter waarde van dik zeventigduizend euro

Trainer Manchester United straft keeper André Onana na blunders: debutant op doel in jubileumduel André Onana zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. De keeper van Manchester United, die bij Ajax doorbrak en zijn transfer naar Engeland verdiende, is door trainer Ruben Amorim 'gestraft' voor de blunders die hij deze week maakte.

Ondanks de teleurstellende resultaten in de Premier League, kan het seizoen van Manchester United alsnog succesvol aflopen. Op woensdag 21 mei staat Man United in de finale van de Europa League tegen Tottenham Hotspur. Donderdag won de club met ruime cijfers van Athletic Club Bilbao.

Onana heeft niet zijn beste seizoen achter de rug. Ex-Man United-speler Nemanja Matić benoemde hem zelfs tot een van de slechtste doelmannen van de club ooit. Toch blijft hij het doel van Man United verdedigt. In 33 Premier Leaguewedstrijden kreeg hij 43 doelpunten om zijn oren. In de Europe League kreeg Onana 17 tegendoelpunten in 14 wedstrijden.

Europa League-finale krijgt Nederlands tintje: Manchester United en Tottenham Hotspur strijden om eindzege De finale van de Europa League gaat tussen Manchester United en Tottenham Hotspur, de nummers 15 en 16 van de Premier League. Daarmee krijgt de eindstrijd ook een Nederlands tintje. De ploeg met Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee neemt het op tegen die van Micky van de Ven.

