Ajax-Feyenoord is in Nederland dé wedstrijd van het jaar. Dat is een gegeven dat elke voetballiefhebber wel weet. Bij beide ploegen spelen de laatste jaren zoveel buitenlanders, dat die als het ware opgevoed moeten worden met dat idee. Hedwiges Maduro legt uit dat daar ook actief over gesproken werd in zijn tijd bij Ajax. "Je moet de verschillen weten, de historie tussen de steden kennen om het te begrijpen", legt hij in gesprek met Sportnieuws.nl uit.

Hedwiges Maduro speelde zelf een heleboel Klassiekers. Zowel in de jeugd als in het eerste van Ajax. In de jeugd groeide iedereen met de kennis van De Klassieker op, in het eerste was dat anders. Zelfs in de jeugd maakte Maduro al mee hoe heftig de wedstrijd leeft. "In de jeugd was de wedstrijd al speciaal, ook omdat het kampioenschap altijd tussen Ajax en Feyenoord ging", vertelt hij.

Ouders niet welkom

Maar ook bij de jeugd werden er al de nodige maatregelen genomen om rottigheid te voorkomen. "De hele voorbereiding was al anders. In de eerste plaats gingen we in een andere bus naar Rotterdam toe. Normaal had je een Ajax-bus, maar die was in dit geval neutraal. Maar ook onze ouders werd gezegd: liever kom je niet. Omdat ze qua veiligheid nooit wisten wat er zou gebeuren."

Zelfs met alle maatregelen liep het toch een keer ontzettend uit de hand bij een wedstrijd waar Maduro aanwezig was. Het duel tussen Jong Feyenoord en Jong Ajax op De Toekomst waar Robin van Persie onder andere werd aangevallen. Na afloop liepen fans het veld op en werden spelers belaagd.

'Dit kon echt niet'

Het leidde tot een ontzettende rel in voetballand, omdat er weinig beveiliging op de been was. "Het was altijd grimmig, altijd werd je uitgescholden", memoreert Maduro. Maar dit was echt heel zwaar. Met afstand de wedstrijd waar dingen gebeurden die écht niet konden."

Het zijn krankzinnige taferelen die je niet zo snel kan bevatten. De rivaliteit tussen beide ploegen is anders dan anderen. Het is iets dat je teamgenoten van buitenaf echt bij moet brengen, legt Maduro uit. "Dat is echt een ding. Als Ajax-zijnde moet je dat van tevoren al doen. Dat deed Francesco Farioli goed vorig jaar. Hij ging naar het museum en legde uit wat Ajax betekent voor de fans. Dat is iets dat altijd zou moeten. Als je het zelf meemaakt, begrijp je het pas echt", vindt de oud-speler en trainer van Ajax."

Ajax-Feyenoord is óók cultuur

In de praktijk kwam het erop neer dat echte Ajacieden vaak individuele gesprekken voerde met spelers. "Maar op een gegeven moment kwamen er zoveel, dan werd het moeilijk. Spelers hebben daarom altijd aanpassingstijd nodig, dat hoor je vaak. Maar dat is ook om te weten wat mensen voelen en belangrijk vinden rondom de club. Ajax-Feyenoord is óók cultuur", vindt hij. "Je moet de verschillen tussen Amsterdam en Rotterdam weten, de historie kennen om het te begrijpen."

Dat geldt voor Feyenoord natuurlijk ook en dan heb je ook nog eens een verschil of de jongens van buitenaf uit Nederland komen of echt uit het buitenland. "Voor Valente bijvoorbeeld, geldt alweer wat anders. Hij weet hoe het is om in de Johan Cruijff ArenA te spelen, hoe het is om tegen Ajax te spelen... Hij kent de geschiedenis", wijst Maduro het verschil aan.

Mooiste herinnering

Zelf heeft Maduro schitterende herinneringen aan De Klassieker, maar de mooiste komt toch echt voort uit een Klassieker gespeeld in Rotterdam. De wedstrijd van 17 mei 2005. Richting het einde van de wedstrijd leek de wedstrijd af te stevenen op een 2-2 gelijkspel, maar daar bracht Maduro zelf hoogstpersoonlijk verandering in. In de derde minuut van de blessuretijd pegelde hij een bijzonder doelpunt tegen de touwen.

Hij herinnert het zich nog als de dag van gister, alsof alles in slowmotion ging. "We kregen een countermoment, na wat aanvallen van Feyenoord. De bal viel steeds terug, maar we bleven pushen. Op een gegeven moment konden Trabelsi en Boukhari erdoorheen. Ik liep mee, maar hield controle op het middenveld. Tot ik zover door was gelopen dat ik op de zestien van Feyenoord stond. Op een gegeven moment stond ik vrij, kreeg ik de bal en scoorde ik de beslissende", legt hij enthousiast uit.

Gejuich bij het thuisfront

Het was een bijzonder moment, ook vanwege wat er bij het thuisfront gebeurde. "Mijn broer voetbalde ook bij amateurs in Almere, hij scoorde ook de winnende. Dat was heel toevallig. Al die mensen juichen omdat ik ook scoorde. Hij dacht dat het allemaal voor hem was", lacht Maduro. Het was natuurlijk allemaal vanwege de winnende goal tegen Feyenoord. "Dan kan je wel een lange periode als een held door Amsterdam en omstreken lopen", zegt Maduro enthousiast."

Zondagmiddag treffen Ajax en Feyenoord elkaar voor de eerste Klassieker voor het jaar.

