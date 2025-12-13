Serdar Gözübüyük is de uitverkorene van het scheidsrechtersgilde. Hij mag De Klassieker fluiten, een grote eer in scheidsrechtersland. In een wereld waarin de arbitrage elke week bakken kritiek krijgt te verwerken, houdt hij zich flink staande zien oud-toparbiters. Dick Jol en Mario van der Ende delen hun mening over hem in gesprek met Sportnieuws.nl.

Beide toparbiters hebben ook de nodige Klassiekers gefloten, Dick Jol 9 keer en Mario van der Ende 5 keer. Zij zagen het beide als een eer om zo'n wedstrijd te fluiten. Jol vindt dat ook een eer voor Gözübüyük die in zijn ogen terecht is aangesteld voor deze wedstrijd. "Op dit moment is hij gewoon de huidige nummer één van Nederland en dus terecht aangewezen voor de mooiste wedstrijd van het jaar", luidt zijn simpele conclusie.

Beste van Nederland

Hij licht toe waarom de arbiter momenteel de beste van Nederland is. "Hij draait een héél goed seizoen, want hij steekt al maanden in topvorm. Hij geeft leiding en laat snel blijken hoe hij het wil hebben. En niet zoals die spelers het willen hebben. Als jij die spelers laat uitmaken hoe zij het willen hebben, dan loopt het uit de hand", merkt Jol op.

Maar zijn collega Van der Ende ziet nog wel het een en ander dat beter kan. Hij ziet Gözübüyük dan ook niet als de absolute nummer 1 in Nederland. "Ik denk dat hij, Danny Makkelie en Allard Lindthout elkaar niet zoveel ontlopen. Als ik alle drie de heren Europees zie fluiten, zie je wel weer genoeg haken en ogen. Dan is er niet één die er echt bovenuit steekt", oordeelt de Haagse scheidsrechter hard. "Er zijn nog wel wat verbeterpunten", ziet hij bij Gözübüyük.

Hedendaags niveau arbitrage

Dat zag hij ook bij Bayer Leverkusen-Newcastle, de laatste wedstrijd van de Nederlandse arbiter. "Hij moet verbeteren in het waarnemen van het spel. Er wordt te vaak een beslissing genomen die teruggedraaid moet worden." Maar dat kan hij de scheidsrechter ook niet helemaal verwijten, vindt hijzelf. "Want het is iets dat je overal ziet. Bij Manchester City-Real Madrdi zie je een Franse topscheidsrechter, maar die moet ook met regelmaat gecorrigeerd. Dat is inherent aan het niveau van de hedendaagse arbitrage", luidt het.

Jol is iets minder kritisch: "De laatste twee jaar zet hij echt stappen en dan vooral in het laatste jaar. Ik vind hem sterk fluiten en gun dat hem van harte, want het is echt een voetbaldier. Hij weet wat er gevraagd wordt in de voetballerij. Ik vind hem momenteel een voorbeeld van hoe het wél moet", klinkt het enthousiast. "De arbitrage is de laatste maanden niet goed, maar hij steekt er bovenuit."

'Hij gaat als enige Nederlander naar het WK'

Lang heeft Nederland geen goede scheidsrechters gekend die het niveau aantikken van Bjorn Kuipers, de meest recente toonaangevende scheidsrechter. Jol denkt dat Gözübüyük die kant op kan gaan. "Hij heeft internationaal nog niet zo veel grote wedstrijden gefloten, maar ik denk dat het zeker gaat gebeuren. Ik ga er vanuit dat hij als enige Nederlander naar het WK mag. Hij kan nog makkelijk vijf tot zeven jaar mee. Als je nu naar een groot toernooi kan gaan, dan kan je makkelijk nog twee tot drie grote toernooien erna draaien."

Van der Ende vindt een vergelijking maken met Kuipers erg gevaarlijk. "Het zijn namelijk twee totaal verschillende types", wel verwacht hij dat er ruimte gaat komen voor Nederlandse scheidsrechters om zich weer verder te ontwikkelen. Dat was ook toen Dick Jol en ik stopten, dan komt er ruimte en dan moet je eens geluk hebben. Kuipers deed er ook tien jaar over voor hij een finale mocht fluiten. Dus je krijgt vanzelf verschuivingen op die lijstjes", is zijn oordeel.

De Klassieker als maatstaf

Zondag is in ieder geval weer een absolute topwedstrijd voor Gözübüyük en daar kan je er volgens Van der Ende niet genoeg van krijgen. "Voor je eigen ontwikkeling zou je vijf Klassiekers in het jaar moeten fluiten om echt beter te worden. Met alle respect, maar de gemiddelde Eredivisie-wedstrijd is niet zo moeilijk om te fluiten. Dat is de pech die je in Nederland hebt", besluit hij.

