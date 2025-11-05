Robin van Persie is soms wat eigenzinnig als trainer van Feyenoord, maar dat zorgt ook voor veel lof. Waar men soms kritisch is op zijn aparte keuzes, kan een groot deel dat ook waarderen. Oud-Feyenoorder Bernard Schuiteman is optimistisch over de jonge trainer bij 'zijn' club. "Hij wil zich onderscheiden van de mainstream trainer", zegt hij in Sportnieuws.nl De Maaskantine.

Bernard Schuiteman heeft een behoorlijke geschiedenis bij de club, hij was er als speler actief en was even later scout in Rotterdam. Momenteel is hij technisch directeur bij RKC Waalwijk, maar is hij naar eigen zeggen nog altijd Feyenoorder. Hij kijkt graag naar de club en met name naar Robin van Persie.

Van Bronckhorst of Van Persie

In Sportnieuws.nl De Maaskantine wordt hij voor een lastige keuze gezet: Giovanni van Bronckhorst of Robin van Persie. "Als speler ga ik gelijk voor Giovanni, daar heb ik mee samen gespeeld, maar als trainer ga ik voor Van Persie", legt hij gauw uit. "Ik denk dat Van Persie als trainer misschien nog een stapje verder gaat."

Van Bronckhorst won de meeste prijzen met Feyenoord en had daarna bij Rangers ook een goede carrière, maar Schuiteman ziet iets bijzonders in de oude spits van Feyenoord. "Hij kan en wil zich onderscheiden van de normale mainstream trainer. Hij wil nog weleens wat verrassends doen, misschien is dat voor het publiek wat eigenwijs. Maar zo kun je wel grenzen verleggen", benoemt de oud-scout van onder meer Manchester United.

De handtekening van Van Persie

Maaskant haalt direct de opzienbarende keeperswissel bij Heerenveen aan: "Daar heeft hij geblunderd natuurlijk, en ligt nu met het aanvoerderschap continu onder vuur..." Dan onderbreekt Schuiteman hem: "Ik vind wel hoe hij dan toch op persconferenties met die kritiek omgaat wel echt klasse. Daarbij zie ik een duidelijke speelstijl bij Feyenoord, hoe de backs worden ingezet. Dat vind ik gewoon fantastisch."

Zo'n duidelijke speelstijl is van enorm belang, vindt Schuiteman. "Ze komen structureel tot veel kansen. Dat is goed en dat zag je ook al bij het onder-19-team van Van Persie. Je zag duidelijke patronen die er goed ingeslepen zitten. Ik zie een duidelijk handschrift. Ik vind dat de beste trainers allemaal een handschrift hebben, dan kijk je nog niet eens naar punten. Je herkent een goede trainer aan zijn handschrift, dat heeft hij wel."

Zijn eigen sausje

Maaskant noemt de legendarische trainers waar Van Persie onder gewerkt heeft als Arsene Wenger bij Arsenal: "Daar heeft hij vast wat van meegenomen, of van Sir Alex Ferguson bij Manchester United." Schuiteman knikt: "Daar zal hij zijn eigen sausje van maken. Net als het handschrift bij Jürgen Klopp, Arne Slot en Pep Guardiola. Je ziet een elftal spelen en weet: die is van Guardiola." Dat moet dus bij Van Persie ook gaan gebeuren.

