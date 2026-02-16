Feyenoord won zondagmiddag met de grootste moeite van Go Ahead Eagles in De Kuip. Na 15 minuten stond de tegenstander met 10 man, maar zelfs daarmee had Feyenoord het niet makkelijk. Pas in de 90e minuut werd er gescoord. Dat leidde tot verbazing bij oud-spits Harry van der Laan: "In De Kuip moet dat in een kwartier beslist zijn."

Feyenoord pakte dan wel drie punten, maar overtuigend was het allerminst. Tegen tien man van Go Ahead Eagles had de ploeg het opvallend lastig, tot verbazing van oud-spits Harry van der Laan. "Ik heb altijd de neiging om weg te zappen als iemand wordt weggestuurd", begint hij zijn terugblik. De analist zag Feyenoord vastlopen tegen een geparkeerde bus. "Dit was nog ernstiger omdat het tegen een ploeg was die al maanden niet gewonnen had."

Moeizaam duel met Go Ahead Eagles

Daarom verbaasde het hem dat Feyenoord niet korte metten maakte met Go Ahead Eagles. "Ik zit dan met stijgende verbazing te kijken dat in een volle Kuip de wedstrijd niet in een kwartier beslist wordt. Al helemaal als Go Ahead langskomt dat in grote paniek zit, dan moet het al helemaal snel gebeuren. Daar kwam niets van terecht. Zelfs als je zelf niet in goeden doen bent, moet dat lukken", oordeelt Van der Laan.

De oud-spits van onder meer ADO Den Haag en Feyenoord begrijpt wel waar dat aan ligt. "Er mist vastigheid in de groep. Er zijn vaak andere spelers in de basis, waardoor je bepaalde patronen en houvast mist. Dan moet de bal simpelweg goed vallen om er wat van te maken."

Dubieuze strafschop

Dat gebeurde uiteindelijk ook met de penalty. Ook daar was de analist verbaasd over. "Dat was toch helemaal geen strafschop, er gebeurde zo weinig. Het was geen doelkans, de bal werd door beide spelers als het ware weggewerkt. Alleen werd de voet van Tengstedt licht geraakt. Vroeger had je hier nooit een strafschop voor gekregen."

Maar dankzij die strafschop won Feyenoord wel mooi voor de tweede keer op rij. En dat is niet iets dat onderschat mag worden. "Dat zijn erg goede zaken. NEC haakt nu wel af denk ik. Die spelen toch wat boven hun stand, grote clubs komen altijd wel weer bovendrijven. Ajax en Feyenoord gaan strijden om plek 2. Feyenoord heeft nu twee keer op een slechte manier gewonnen, dat geeft wat lucht. Het programma ziet er ook niet verkeerd uit, want de volgende wedstrijd is tegen Telstar in De Kuip. Normaliter win je dat gewoon."

Tengstedt

Wel hoopt Van der Laan dat er iets meer lijn komt in de keuzes bij Feyenoord; die kan hij niet altijd even goed volgen. Hij begreep heel goed dat Casper Tengstedt na afloop met verbazing sprak over zijn speeltijd bij Feyenoord. "Hij begon net een beetje te scoren en mocht toen tegen Utrecht niet eens invallen, dat begrijp ik ook niet zo goed."

Misschien kan Van Persie daar wat aan kan doen tijdens het trainingskamp dat Feyenoord heeft opgezet voor kersvers aanwinst Raheem Sterling. De trainer wil die tijd ook gebruiken om veel met spelers te spreken. Feyenoord reist af naar België voor een trainingskamp, omdat Sterling in het buitenland wel mag trainen met de groep.

Van der Laan is benieuwd wat er terecht gaat komen van de 82-voudig Engels international. "Daar heeft iedereen het over, dat was 5 jaar geleden een geweldenaar maar de laatste jaren laat hij niks meer zien. Dat liep allemaal totaal niet. Zo goed als dat hij bij Manchester City was, dat zie je nu niet meer", analyseert de oud-spits.

Waar je normaal een lineaire lijn omhoog ziet bij talenten, ziet Van der Laan bij Sterling het omgekeerde. "Bij hem is de boog andersom gegaan. In plaats van je piek bereiken op je 27e of 28e, ging het bij hem omlaag. Het is ook een risico; je ziet het bij Zinchenko. Die knie sloeg half om en toen was het wel klaar. Ik wil maar zeggen: je moet heel voorzichtig zijn, want hij is kwetsbaar", besluit hij.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.