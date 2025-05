Oud-topvoetballer Theo Janssen sluit scheids Bas Nijhuis op en krijgt vervolgens de volle laag

Oud-voetbalprof Theo Janssen heeft scheidsrechter Bas Nijhuis aardig te grazen genomen. Maar de fluiter sloeg ook direct terug. "Goed gedaan Bas!"

Het hilarische akkefietje vond plaats bij de wedstrijd tussen VV Rietmolen en FC De Rebellen, die werd geafficheerd als 'De wedstrijd van je Leven' en werd uitgezonden door ESPN.

Nijhuis was de scheids van dienst bij de wedstrijd. In de pauze liet Janssen, speler bij FC De Rebellen en vroeger bij onder meer Ajax en Vitesse, blijken dat hij het niveau van Nijhuis zacht gezegd niet te pruimen vond. Uit wraak sloot hij Nijhuis op in het kamertje voor scheidsrechters. Nijhuis kreeg het nog voor elkaar om op een verhoging te staan, zodat hij op het raam boven de blauwe deur kon kloppen

Wraak van Bas Nijhuis

"Theo Janssen denkt dat het zonder jou een stuk beter gaat", zei presentator Hans Kraaij jr. lachend. Daarna liep hij van de opgesloten fluiter weg. "Hoi!"

Nadat Nijhuis door een terreinmedewerker werd bevrijd, brak de tijd voor revanche aan. "Nou gaat het gebeuren", zei commentator Koert Westerman, terwijl Nijhuis gretig het veld betrad.

Kom maar

Janssen zag het onheil al aankomen, wurmde zich over het hek en leek zich even uit de voeten te maken. Sportief bleef hij toch staan toen Nijhuis hem wenkte. "Kom maar!" De markante scheids pakte zijn spuitbus met markeerverf uit zijn zak, mikte de fles op het hoofd van Janssen en kliederde hem onder het witte spul. " Dit is Theo Janssens dikverdiende loon. Goed gedaan Bas!”, aldus Westerman.

Na een paar handgebaren zag het hoofd en kapsel van Janssen er weer normaal uit. "Lekker man!", zo kon hij er wel om lachen.

FC De Rebellen

Het wemelde bekende oud-spelers op sportpark De Wieken in Rietmolen. Onder meer Jeroen Verhoeven, Danique Kerkdijk, Steven Brunswijk, Stefanie van der Gragt, Ali Boussaboun, Kees Kwakman, Diego Biseswar, Glenn Helder, Danny Koevermans, Andwelé Slory, Leo Koswal, Ricky van den Bergh, Jeroen Heubach, Douglas Franco Teixeira, Randy Wolters, Edwin de Graaf, Tommie van der Leegte, Aletha Leidelmeijer en Koert Westerman waren in de een of andere rol betrokken bij de speciale wedstrijd.

FC De Rebellen omschrijft zichzelf zo op de site: "Ex-profvoetballers die de uitdaging aangaan in unieke wedstrijden, boeiende clinics en onvergetelijke amusementsavonden. Daag met je team, club of bedrijf deze rebelse iconen uit voor een spannende wedstrijd en ervaar hun ongeëvenaarde passie en speelstijl. Wil je je voetbalvaardigheden aanscherpen?"

