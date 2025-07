Oranje Leeuwin Veerle Buurman heeft haar eerste optreden op een eindtoernooi achter de rug, en dat brengt ook voor haar moeder Inge het nodige teweeg. In een gesprek met Sportnieuws.nl vertelt ze 'vol trots' over haar dochter, maar erkent ze ook dat ze dit jaren geleden niet zag aankomen. "We keken niet eens voetbal", lacht Inge.

Voor Buurman gaat met haar debuut op het EK een jeugddroom in vervulling, maar óók voor haar familie betekent het een ongekende ervaring. Moeder Inge kijkt met een mengeling van trots en verwondering naar de prestatie van haar negentienjarige dochter. "Fantastisch... Ik ben héél trots", vertelt ze met een grote glimlach over Veerle, die komende zomer overstapt naar Chelsea.

Van géén interesse tot nieuwe hobby

De Oranje-international benadrukte eerder al tegenover diverse media dat 'haar hele familie eigenlijk niets met voetbal heeft'. Inge erkent die woorden. "Voordat wij kinderen kregen, keken we niet eens naar voetbal. En nu gaat al onze vrije tijd op aan voetbal, maar dat vinden we alleen maar fantastisch", zegt ze over haar nieuwe 'hobby'.

Bijzondere route voor Buurman

Buurman bewandelde een opvallende weg naar het profvoetbal. Ze begon bij amateurclub SC Bemmel en werd in 2022 opgepikt door PSV. In haar eerste jaar speelde ze nog wedstrijden voor SC Bemmel, maar al snel volgde de stap naar de profs. Niet veel later debuteerde ze bij de Oranje Leeuwinnen, verdiende afgelopen een transfer naar Chelsea en begint als basisspeler aan het EK in Zwitserland.

Voor moeder Inge gaat het allemaal heel erg snel, maar ze geniet volop. "Ik had eigenlijk nooit verwacht dat we dit ooit als familie zouden meemaken. Ze wilde al vanaf haar zesde Oranje Leeuwin worden, maar wij dachten: 'Ach ja, superleuk voor jou, maar ga eerst maar gewoon lekker voetballen.' Maar ze heeft het wel waargemaakt", vervolgt moeder Inge lachend.

'We blijven gewoon dorpse mensen'

Toch brengt de bekendheid ook nieuwe ervaringen met zich mee, zoals héél veel media-aandacht en bekendheid. "Ik vind het heel mooi, maar het is wel ook een beetje gek. Wij blijven eigenlijk maar gewoon dorpse mensen, maar ineens worden wij ook wel een beetje bekend. Al is Veerle natuurlijk het meest bekend", legt Inge uit.

Samen genieten van het EK

Tijdens het EK leeft de familie Buurman intens mee vanaf de tribune "Het meemaken van het EK is natuurlijk helemaal super", vervolgt Inge trots. Hoe ziet het EK eruit voor de familie Buurman? "We zijn met meerdere familieleden samen en er komen ook nog vrienden over. We zijn er écht voor Veerle en genieten gewoon als we in het stadion zien dat zij en het team het goed doen. Daar word je wel blij van."

Inge geeft toe dat ze nóg geen traantje hoefde te laten. "Ik zit eigenlijk gewoon alleen maar vol trots, dat is supermooi", sluit ze af. Komende woensdag wacht voor de Oranje Leeuwinnen de belangrijke kraker tegen Engeland om 18.00 uur, waarna de ploeg van Andries Jonker de groepsfase afsluit tegen Frankrijk op 13 juli om 21.00 uur.

