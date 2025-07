Met een trots en een brede glimlach vertelt Cas Kaptein over zijn zusje Wieke, die inmiddels uitgegroeid is tot één van de grote sterren van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Samen met broer Steff volgt hij haar successen op de voet, al is het vooral moeder Fiona die haar zenuwen bijna niet de baas. "Dat vindt ze dan niet zo leuk", zegt Cas lachend.

Bij de familie Kaptein draait alles om voetbal. Terwijl Wieke actief is op het EK met de Oranje Leeuwinnen, speelt Steff bij derdedivisionist HSC'21 en sluit Cas zich komend seizoen aan bij de plaatselijke amateurvereniging, Achilles'12. "Sowieso waren we altijd al héél hecht als familie. Dat komt vooral omdat we samen een belangrijke passie delen: voetbal. Dan wordt die band natuurlijk alleen maar hechter en hechter, omdat je altijd met elkaar voetbalt. De prestaties van Wieke maken ons als broers wel heel trots", vertelt Cas.

Van voetbalmeisje tot ster

De Oranje Leeuwin maakte als 15-jarige haar debuut in de Champions League-kwalificatie voor FC Twente. Opvallend genoeg eerder dan haar eerste minuten in de Eredivisie. Cas vindt het moeilijk om één moment te kiezen om het 'meest trots' op te zijn. "Meer het feit hoe ze zich heeft ontwikkeld. Dat ze van een jong meisje, die altijd voetbalde met jongens, nu gewoon één van de grote sterren van het vrouwenvoetbal in Nederland is. Dat vind ik wel heel mooi om te zien."

Het trotse gevoel wordt met de hele familie gedeeld, en soms ook behoorlijk uitvergroot vanaf de bank door moeder Fiona. "We zijn als familie écht supertrots op haar. Het is niet niks wat ze nu al laat zien en dat op haar leeftijd", licht Cas toe. De gebroeders Kaptein schieten in de lach als het over het fanatisme van hun moeder gaat. "Je zou eigenlijk gewoon voor de grap een camera op mijn moeder gericht moeten hebben tijdens wedstrijden van mijn zusje. Ze zit echt geen minuut stil", zegt hij met een grote grijns.

Plagerijen richting moeders

Met een héél erg fanatieke moeder Fiona kunnen Cas en Steff het vaak dan ook niet laten om haar even lekker te plagen. "Dat vindt ze op die momenten niet zo leuk, maar later kan ze er wel weer om lachen. Wij vinden het vooral mooi om te zien dat ze zo meeleeft. Dat is écht al vanaf het begin en doet ze ook als ze bij wedstrijden van Steff of mij langs de kant van het veld staat. Maar zo hoort een moeder ook wel te zijn, denk ik", besluit Kaptein.

EK in Zwitserland

De Oranje Leeuwinnen kenden een uitstekende start van het EK in Zwitserland. De eerste wedstrijd tegen Wales werd met speels gemak gewonnen, het eindigde in 3-0. De komende twee duels worden echter een stuk lastiger, dan wachten Engeland en Frankrijk. Minimaal één van de twee wedstrijden móét gewonnen worden om de knockout-fase te halen.

