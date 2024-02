Owen Wijndal teleurgesteld in Ajax: 'Dan hoef je je werk niet meer te doen'

Ajax draait als team een dramatisch jaar. Er zijn ook posities in het elftal die slechter draaien dan anderen. Een daarvan is de linksbackpositie. Liefst vijf spelers werden al meerdere keren afgeserveerd en twee van hen kozen eieren voor hun geld en vertrokken. Een daarvan is Owen Wijndal. Hij is nog altijd teleurgesteld hoe hij hoorde dat hij niet meer nodig was.

In de zomerse transfermarkt vertrok Wijndal op huurbasis naar Royal Antwerp. Daar bloeit hij ietwat op. Bij Ajax kreeg hij vooral onder Maurice Steijn de nodige kritiek te verwerken. Ook van de trainer zelf. Hij is teleurgesteld in de gang van zaken. Hij dacht voor zijn kansen te mogen gaan, maar ineens kwamen er concurrenten bij. Niet alleen Gaston Avila, maar ook Sosa werd nog gehaald.

'Misschien handig als je verder kijkt'

"Toen dacht ik: had mij dat even gezegd.", zegt Wijndal in gesprek met Ajax Showtime. "Ik weet ook wel dat dat niet verplicht is, maar als je elkaar bijna iedere dag ziet, kon je wel zeggen: Owen, we zijn bezig om nog een linksback te halen, het is misschien handig als je verder kijkt. Dat zou ik wel hebben gewaardeerd, maar zo is het niet helemaal gegaan."

Hij vindt het niet erg dat er concurrentie was. Sterker nog, met jeugdspelers Anass Salah-Edinne (die inmiddels naar FC Twente is vertrokken) en Ar'Jany Martha er ook nog bij waren er vijf spelers voor een positie. Wijndal: "Ik wilde natuurlijk spelen bij Ajax. Dat was mijn eerste intentie. Het is ook niet erg als er concurrentie komt. Die wil ik echt wel aangaan. Ik wilde blijven en laten zien dat ik in de basis hoor."

'Dat had je toch gewoon kunnen zeggen?'

Sven Mislintat was in die tijd van alle transfers nog de baas over dat dossier bij Ajax. Wijndal verwijt de inmiddels ontslagen Duitser niet per se iets, maar is wel teleurgesteld in Ajax. "Ik zag Sven denk ik drie of vier keer per week. Stel dat jij bij een bedrijf werkt en je ziet je baas meerdere keren per week. Hij haalt vervolgens iemand die hetzelfde werk doet als jij. Dan denk je al: hmm, oke. En op de laatste dag voordat je een andere baan kunt zoeken, haalt je baas nóg iemand voor jouw functie. Op een gegeven moment hoef jij dan je baan niet meer te doen, want die andere twee doen dat. Dan had je het toch gewoon kunnen zeggen?"

Slagen bij Ajax

Wijndal keert normaal gesproken komende zomer terug bij Ajax. Daar wil hij nog steeds voor z'n kansen gaan. "Ik wil nog steeds voor mijn kansen gaan, wil nog steeds slagen bij Ajax, want het is voor mij nog altijd de mooiste en beste club."