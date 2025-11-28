De druk neemt alsmaar voor Arne Slot. De Nederlandse manager van Liverpool is in een diepe crisis beland. Al enkele maanden zijn de resultaten beroerd, met de afgang op Anfield tegen PSV in de Champions League (1-4) als voorlopig dieptepunt. Slot claimt nog genoeg steun te hebben vanuit de club, maar berichten uit Engelse media doen wat anders vermoeden.

Er wordt namelijk al hardop gesproken over mogelijke opvolgers van Slot, die naar verluidt een pittige opdracht heeft gekregen om zijn baan te behouden. Hij zou de komende twee Premier League-duels moeten winnen om ontslag te voorkomen. The Reds spelen zondagmiddag een uitduel bij West Ham United en treffen woensdagavond op Anfield het Nederlands getinte Sunderland.

Gebroken nacht voor Arne Slot

Op de persconferentie daags na het verloren duel met PSV gaf Slot aan dat er gesprekken waren gevoerd. En dat na een gebroken nacht voor de piekerende hoofdtrainer. "Ik heb een paar uur geslapen, er gingen veel gedachten door mijn hoofd afgelopen nacht."

Misschien zal de ex-trainer van onder meer AZ en Feyenoord ook even hebben gevreesd voor zijn baan. Volgens The Sun is dat niet geheel ten onrechte, want het tabloid pakt groot uit met nieuws over de mogelijke opvolgers van onze landgenoot.

Liverpool kijkt naar vervanger

De clubleiding uit Liverpool heeft twee namen op het oog. Na negen nederlagen in de laatste twaalf duels kijken de hoge heren serieus naar een terugkeer van Jürgen Klopp. Hij was negen jaar lang met succes coach van de club en won onder meer de Premier League en de Champions League. In de zomer van 2024 vertrok hij en werd hij door Slot opgevolgd, die op zijn beurt ook meteen landskampioen werd.

Klopp werkt nu bij Red Bull als 'hoofd voetbal'. Mocht hij Slot daadwerkelijk opvolgen, dan zou dat volgens de Britse krant alleen voor het restant van dit seizoen zijn. In het meest ideale scenario neemt Luis Enrique daarna het stokje over. De Spanjaard won afgelopen jaar de Champions League met Paris Saint-Germain, onder meer door in de knock-outfase van Liverpool te winnen.

De 55-jarige Enrique speelde in de jaren '90 en '00 voor Real Madrid en FC Barcelona. Bij die laatste club was hij ook een tijdlang trainer en won hij onder meer de Champions League. Daarnaast was hij jarenlang bondscoach van Spanje.

'Code rood' voor Arne Slot

Voor Slot is het dus 'code rood'. Mocht hij de komende duels winnen, dan is er weer wat rust in de tent. Als dat niet het geval is, lijkt een ontslag écht heel dichtbij te komen.

