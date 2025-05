Grote traditieclubs Tottenham en Manchester United in Europese finale: 'Ik ben benieuwd hoe Erik ten Hag hiernaar kijkt'

Het is een historisch moment in de geschiedenis van de Europa League. Twee ploegen die in het onderste deel van de ranglijst in eigen land staan, spelen tegen elkaar in de finale van het toernooi. Tottenham Hotspur Manchester United staan momenteel vijftiende en zestiende in Engeland. "De Premier League steekt er momenteel gewoon bovenuit."

Het is -zeker in Engeland- onderwerp van gesprek daags na de halve finales van de Europa League. Zowel Spurs als Manchester United heeft het geflikt en staat in de finale van de Europa League. Dat terwijl ze in de eigen competitie maar geen potten kunnen breken. Roy Keane, oud-speler van United, vroeg zich dit direct na afloop af. Hoe komt het nou dat ze in de competitie zó slecht draaien als ze wel de finale kunnen halen?

'Premier League steekt er bovenuit'

In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine wordt die vraag juist omgedraaid. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat zij de finale halen ondanks de slechte prestaties in de competitie? "Dat heeft te maken met dat de Premier League simpelweg boven de andere competities uitsteekt", begint Maaskant. "Al helemaal op financieel vlak."

"Dan zie je altijd dat daar wat ploegen uit andere landen bijkomen", zoals Paris-Saint Germain dat Arsenal heeft verslagen, "Maar dat vertoont nu in één keer Calimero-gedrag door te zeggen dat geen Farmers League zijn. Maar zij hebben er duizend miljoen tegenaan gegooid", roept Maaskant lekker aangedikt. "Feit is dat er altijd vijf à zes ploegen uit Engeland meedoen tot de laatste fases van de Europese competities", legt hij uit.

Nederlands tintje

Dat het een finale is tussen twee Engelse ploegen, dat vindt Maaskant toch wat zonde. Maar het Nederlandse tintje kan hij dan wel weer waarderen. Micky van de Ven speelt bij Tottenham Hotspur, Joshua Zirkzee en Matthijs de Ligt bij Manchester United. "Als ze allemaal spelen natuurlijk", waarschuwt Maaskant. Zo is De Ligt bijvoorbeeld geblesseerd, net als Zirkzee en is het onzeker wanneer zij hersteld zijn. "Maar voor het Nederlands elftal is het heel goed en het is die gasten gegund. Het zijn leuke jongens."

Bizarre eindklassering

Toch is het gek, twee ploegen nét boven de degradatiestreep die wél Champions League-voetbal kunnen halen. Namelijk één van de twee gaat de Europa League-finale winnen en daardoor in het miljardenbal deelnemen volgend seizoen. "Dat is nou eenmaal de opzet van de competitie", zegt Maaskant. "Die regels moet je nu niet ineens gaan veranderen. Arsène Wenger gaf daar terecht commentaar op door te zeggen dat het niet goed is voor het voetbal. Aan de andere kant kan het ook een stimulans zijn voor de komende seizoenen."

Ook is Maaskant benieuwd hoe Erik ten Hag zich voelt na deze wedstrijd. "Het is toch zijn team wat daar staat. En ook nog eens de finale kan winnen, denk ik. Met alle respect voor Spurs, maar die zijn nog minder dit jaar. Hij moet toch denken, dit had ik ook gekund."

In de zestiende aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over de transferperikelen rondom David Hancko. Verder bespreekt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld de bijzondere Europa League-finale, spreekt hij uit of Ajax kampioen wordt tegen NEC of niet en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

