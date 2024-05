Play-offs Europees voetbal én promotie/degradatie: zo steken ze in elkaar

Alle play-off-plekken zijn bekend na de laatste speelronde in de Eredivisie. Zowel de strijd om Europees voetbal als de intensere strijd om handhaving/promotie naar de Eredivisie barst de komende weken los. Dit is hoe het werkt.

In dit artikel vind je uitleg over de strijd om tickets voor Europees voetbal én ook de play-offs om promotie/degradatie.

Europees voetbal

PSV en Feyenoord hebben zich geplaatst voor de hoofdfase van de Champions League en FC Twente gaat naar de derde voorronde van het grootste Europese toernooi. AZ is vierde geworden en dat betekent deelname aan de groepsfase van de Europa League.

Voor de bekerwinnaar lag er een ticket voor de hoofdfase van de Europa League klaar, maar dat is dus Feyenoord. Het ticket gaat nu naar de nummer vier van de Eredivisie. De nummer vijf is nu zeker van een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League en hoeft niet de play-offs in. Dat is Ajax geworden.

Aartsrivaal Ajax en AZ profiteren van bekerwinst Feyenoord in strijd om Europese tickets Feyenoord heeft zondag de KNVB Beker gewonnen en dat heeft ook invloed op de verdeling van de Europese tickets. De Rotterdammers stevenen namelijk hard af op de tweede plaats in de Eredivisie en verdienen met de bekerwinst ook een Europees ticket. Dat levert goed nieuws op voor aartsrivaal Ajax, maar ook AZ zal erg blij zijn met de zege van de Rotterdammers.

Play-offs

Dan blijft er nog één ticket voor Europees voetbal. Vier teams strijden in de play-offs voor een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Dat zijn de nummers 6, 7, 8 en 9 van de Eredivisie.

Programma play-offs Europees voetbal: vier clubs strijden om ticket voor Conference League NEC, FC Utrecht, Sparta en Go Ahead Eagles gaan onderling uitvechten wie van hen het ene ticket voor Europees voetbal pakt. Over drie duels weten we wie de tweede voorronde van de Conference League mag betreden.

Excelsior de nacompetitie in

Excelsior vocht tijdens de laatste speelronde nog om de laatste kans om degradatie te ontlopen, maar kwam op doelsaldo tekort om RKC nog te passeren en veilig vijftiende te worden. De Rotterdamse club moet dus de nacompetitie in. In de halve finale treft het ADO Den Haag, waarna in de finale een confrontatie wacht met de winnaar van het tweeluik tussen NAC Breda en FC Emmen.

RKC handhaaft zich op doelsaldo, Excelsior moet de nacompetitie in Het had op de laatste speeldag in de Eredivisie nog alle kanten op kunnen gaan in de strijd om de zestiende plek, maar het werd uiteindelijk op doelsaldo beslist. RKC is zeker van nog een jaartje Eredivisie, Excelsior moet de nacompetitie in.

Programma nacompetitie

Hoe de nacompetitie om Eredivisie-voetbal werkt, lees je in het artikel hier onder.

Play-offs Keuken Kampioen Divisie | Het programma en de uitslagen De competitie zit er op, maar voor veel Keuken Kampioen Divisie-teams is het seizoen nog niet ten einde. Vanaf maandag 13 mei beginnen de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Bekijk hier het speelschema, de uitslagen en de clubs die meedoen.