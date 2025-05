Donald Trump begaat gigantische voetbalblunder: 'Hier heb ik hem'

Het WK voor clubs en het WK voor landenteams zullen allebei in de Verenigde Staten plaatsvinden, maar president Donald Trump heeft de nodige moeite om die twee toernooien uit elkaar te halen.

Tijdens een bijeenkomst in het Oval Office gaf de Amerikaanse president toelichting over enkele sportzaken tegenover de pers. Eerst kondigde hij met trots aan dat de NFL Draft in 2027 in Washington D.C. zal plaatsvinden. Daarna werd hij door een journalist gevraagd naar zijn verwachtingen voor het WK voetbal van 2026, dat wordt gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

"In de VS is de passie voor American football groot. Hoe ziet u als president de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal volgend jaar voor zich?", zo vroeg een verslaggever.

Verkeerde trofee

Trump antwoordde: "Ik heb heel hard gewerkt om het WK naar de VS te halen. Ik geloof zelfs dat ik de trofee hier heb, direct achter u". Hij draaide zich om en wees naar zijn bureau, waar echter niet de officiële WK-beker stond, maar de trofee van het aankomende WK voor clubs, een ander toernooi dat ook in de VS zal worden georganiseerd.

'Goede kerel'

Hij voegde eraan toe: "Gianni (FIFA-voorzitter Infantino, red.), een goede kerel, heeft hem hierheen gebracht. Dit is de échte trofee". Vervolgens vertelde hij enthousiast: "Het is interessant dat u dat vraagt. Hij blijft hier tot vlak voor het wereldkampioenschap. Daarna gaat hij naar de winnaar. Dat is erg spannend."

Olympische spelen

Trump wees daarnaast op een ander groot sportevenement dat op de planning staat: de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. "Ik heb heel hard gewerkt om beide evenementen binnen te halen."

Het WK voor clubs, waarvan de trofee wel op het kantoor stond, begint op zaterdag 14 juni en duurt tot zondag 13 juli. Het WK voor landenteams begint op 11 juni 2026.