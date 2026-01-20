PSV heeft tot dusver een behoorlijk succesvolle Champions League-campagne achter de rug, maar het kan nog veel mooier worden. Woensdagavond staat een topduel in het miljardenbal op het programma tegen Newcastle United, waarin de Eindhovenaren zich zelfs kunnen kwalificeren voor de tussenronde. Een overwinning op The Magpies zou bovendien een mooie financiële bonus opleveren.

Het Champions League-seizoen heeft PSV sowieso al geen windeieren gelegd. Alleen al de deelname aan het toernooi leverde de club een startpremie van ongeveer 38 miljoen euro op. Daarnaast genereerden de thuisduels zo'n 9 miljoen euro aan kaartverkoop. Ook sportief gezien heeft PSV haar steentje bijgedragen aan de financiële successen. De gelijke spelen tegen Bayer Leverkusen en Olympiakos en de knappe zeges op Liverpool en Napoli brachten nog eens 5,6 miljoen euro in het laatje. Hiermee heeft de club een solide basis van ruim 50 miljoen euro opgebouwd.

Aandelen Champions League

Naast de inkomsten uit deelname en prestaties in de groepsfase, biedt het Champions League-format nog meer financiële mogelijkheden. Na de acht groepswedstrijden wordt voor elke club de positie op de ranglijst bepaald, op basis waarvan zogenaamde 'aandelen' worden toegekend. De nummer 1 ontvangt 36 aandelen, met een waarde van 275.000 euro per aandeel, wat neerkomt op 9,9 miljoen euro. De nummer laatst ontvangt slechts één aandeel ter waarde van 275.000 euro.

De verdiensten stoppen daar niet: de top-16 van de ranglijst krijgt extra bonussen. De top-8 ontvangt een bonus van 2 miljoen euro, terwijl de nummers 9 tot en met 16 één miljoen euro extra krijgen. Bovendien levert kwalificatie voor de tussenronde nog eens 1 miljoen euro op. Clubs die zich vervolgens plaatsen voor de achtste finales ontvangen 11 miljoen euro.

Grote geld is te verdienen in de knock-outfase

De bedragen worden in de knock-outfase nóg mooier. Clubs die de achtste finales overleven, verdienen 12,5 miljoen euro voor een plek in de kwartfinales. Het bereiken en winnen van de halve finales levert respectievelijk 15 miljoen en 18,5 miljoen euro op. De uiteindelijke winnaar van de Champions League ontvangt nog eens 6,5 miljoen euro, plus 4 miljoen euro voor deelname aan de UEFA Super Cup. Winst in die wedstrijd levert nog een extra miljoen euro op.

Prestatie Bedrag Behalen play-off knock-outfase €1.000.000 Behalen ronde van 16 €11.000.000 Behalen kwartfinale €12.500.000 Behalen halve finale €15.000.000 Behalen finale €18.500.000 Winnen finale €6.500.000*

Stunt nodig tegen Newcastle of Bayern

Door de stunts van PSV tegen Liverpool en Napoli stegen de Champions League-verdiensten van de Eindhovenaren van 50,5 miljoen euro naar een kleine 52,6 miljoen. De knappe overwinningen leveren direct miljoenen op voor PSV, maar het zette de ploeg ook gunstiger op de ranglijst van de Champions League. De nederlaag tegen Atlético Madrid heeft het iets lastiger voor ze gemaakt, want nu moet er gewonnen worden op bezoek in St. James-Park óf in eigen huis tegen Bayern München. PSV is nu terug te vinden op plek 21 van de League Phase.

Het aantal aandelen dat PSV krijgt als de club op deze plek van de eindnotering zal blijven ligt op 21. Daarmee zou de club (21x275.000 euro =) 5.775.000 euro binnenhalen. Plek 21 geeft ook een ticket voor de play-off-ronde van de knockout-fase, waardoor er nog eens gegarandeerd één miljoen euro bijkomt. Als PSV zich via die tussenronde weet te plaatsen voor de knockout-fase komt er dus nog eens elf miljoen euro bij.

Onzekerheid rondom Peter Bosz

Door alle sportieve successen gaat de focus vooral op de situatie rond trainer Bosz. Het is namelijk nog steeds niet duidelijk of de 62-jarige oefenmeester ook volgend seizoen nog voor de groep in Eindhoven staat. Bosz zelf lijkt al wel meer te weten over zijn eigen toekomst. "Ik ben er al heel lang uit, hoor", zo onthulde hij. Volgens meerdere bronnen ambieert Bosz een rol als bondscoach van het Nederlands elftal. Het contract van Ronald Koeman loopt namelijk af na het komende WK.

