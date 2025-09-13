Mitch Apau heeft zijn sporen verdiend in Nederland, België, Slovenië en Slowakije, maar deze zomer besloot de 35-jarige verdediger terug te keren naar het amateurvoetbal. De promotieheld van Telstar speelt sinds dit seizoen bij SV Spakenburg, een keuze die zijn leven volledig op zijn kop heeft gezet. "Ik weet precies waarom ik deze stap heb gezet", vertelt Apau aan Sportnieuws.nl.

De eerste weken bij SV Spakenburg in de Tweede Divisie waren voor Apau een flinke aanpassing. Hij woont met zijn vrouw, twee dochters en een pasgeboren zoontje in Antwerpen en koos bewust voor een 'stap terug'. "De eerste weken zijn uitstekend bevallen in het 'amateurvoetbal'. Ik heb meer tijd voor mijn gezin en daar heb ik het allemaal voor gedaan", benadrukt de verdediger.

"Het is een compleet andere wereld en het was wel even schakelen dat we trainen in de avond. Ik ben zestien jaar opgestaan om vervolgens in de ochtend te trainen. Nu moet ik de hele dag wachten... Ik was in de eerste week ook gewoon helemaal gesloopt, omdat ik er al een hele dag op had zitten", vertelt hij lachend.

Nieuwe rol bij Telstar

Zijn keuze voor Spakenburg kwam héél onverwachts. "Het plan was eigenlijk om een club in België te zoeken, maar na één gesprek met Spakenburg was ik eigenlijk overtuigd om het tóch te doen. Het is goed te combineren met mijn stage bij Telstar, dus het is helemaal fijn. Maar het leven is wel een wereld van verschil met de afgelopen zestien seizoenen in het profvoetbal."

Ondanks zijn vertrek als speler heeft Apau de banden met Telstar niet verbroken. Hij werkt twee dagen per week als stagiair samen met technisch directeur Peter Hofstede. "Ik had me vorig jaar aangemeld voor de opleiding van technisch directeur. Ik werd alleen geweigerd omdat ik geen ervaring had. Toen zei Peter: 'Waarom loop je volgend jaar niet met mij mee?' Nu loop ik mee. Ik vind het heel leuk en interessant", legt Apau uit. Inmiddels heeft hij zich opnieuw aangemeld voor de opleiding, vastberaden om in de toekomst een rol achter de schermen te spelen.

'Telstar is nog niet van me af'

Ook met zijn oud-teamgenoten onderhoudt hij nog veel contact. “Ik ben er nog twee dagen in de week, dus ik spreek de jongens nog héél veel. Ik ga ook altijd wel even een praatje maken met Anthony (Correia, de trainer, red.), dus Telstar is nog niet van me af", zegt hij met een knipoog.

Telstar volgen van een afstandje

Telstar heeft een bijzondere plek in zijn hart, de club waar hij drie jaar aanvoerder was en voor het eerst in 47 jaar mee promoveerde naar de Eredivisie. De Witte Leeuwen maken ondertussen veel indruk op het hoogste niveau. "Ik vind het bijzonder en heel leuk om naar Telstar te kijken."

"Ik wist dat ze hetzelfde zouden gaan spelen als wij in de Keuken Kampioen Divisie, want ik ken Anthony. Maar ik had niet verwacht dat het zó goed zou gaan. Maar het is niet zo gek eigenlijk, want als iedereen door elkaar rent en je dat goed uitvoert, is het gewoon moeilijk te verdedigen", gaat Apau verder.

Zege op PSV

Een hoogtepunt was zonder twijfel de historische zege van Telstar op PSV (2-0). "Het verbaasde me wél dat ze met 2-0 van PSV hebben gewonnen, maar dat verrast iedereen natuurlijk. Natuurlijk baalde ik dat ik er niet bij was. Ik keek naar die wedstrijd en dacht: ik kon daar gewoon bij zijn. Alleen, toen hoorde ik de kleine huilen, dus dacht ik: hiervoor heb ik het gedaan. Dat missende gevoel was snel weg", lacht hij. "Het zou leuk zijn om erbij te zijn, maar ik heb totaal geen spijt."

