PSV draait een uitstekende Champions League-campagne, met name door de weergaloze stunts tegen Napoli (6-2) en Liverpool (1-4). Peter Bosz vertelt in aanloop naar de clash met Atlético Madrid dat zijn ploeg 'boven verwachting' presteert in Europa. "Dat had ik niet geloofd", vertelt Bosz.

PSV begon verrassend slecht aan het nieuwe Champions League-seizoen met een 3-1 thuisnederlaag tegen Union St-Gillis, maar herstelde dat op weergaloze wijze door te stunten tegen de Italiaanse én Engelse kampioen. "Ik kan me voorstellen dat het indruk maakt", stelt Bosz op het persmoment. "Dit is voor mij ook boven verwachting, eerlijk gezegd."

'Vreemde campagne'

PSV heeft al acht punten uit vijf wedstrijden. Opvallend genoeg liepen de Eindhovenaren juist de punten mis tegen Olympiakos en St-Gillis. "Tot nu toe staan we er goed voor, maar het is wel een vreemde campagne. We hebben een heel hoog niveau gehaald, maar hebben af en toe ook niet goed gespeeld", zegt Guus Til. Hij laat weten dat hij maar weinig geniet van prachtige momenten, zoals de mooie teamgoal tegen Heerenveen. "Genieten is toch iets moeilijker op het veld dan erbuiten."

De openhartige Til heeft het afgelopen jaar al vaker aangegeven dat hij af en toe minder plezier beleeft aan het voetbal. Zorgen mooie Champions League-affiches voor extra plezier? "Ja, dat is ook de reden dat je kampioen wil worden. Je wil acteren op het hoogste niveau, dus zulke wedstrijden zijn héél belangrijk. Het is óók de reden dat ik bij prima op mijn plek zit bij, maar dat heeft natuurlijk wel met meerdere dingen te maken. Het persoonlijk vlak heeft ook veel invloed."

Ketchupflestheorie

Til heeft in ieder geval een negatieve reeks doorbroken in Europa. De gelegenheidsspits van de Eindhovenaren scoorde vóór de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool nooit in een hoofdtoernooi in Europa, maar wél op Anfield. "Ik heb de ketchupflestheorie weleens gebruikt in een interview. Ik denk dat er wel een kern van waarheid in zit. Helemaal als je iets ongrijpbaars als vorm hebt, dan is dat een mooie metafoor. Ik hoop dat het zo is", verklaart Til. Die theorie gebruiken spitsen ook die niet tot scoren komen. Ermee bedoeld wordt dat, zo gauw er een goal uit is geperst, de rest snel volgt.

Tóch benadrukt hij dat hij er niet nadrukkelijk naar op zoek was. "Het was helemaal geen ding. Ik vind eigenlijk dat ik best wel een goed Europees seizoen heb, ook zonder die goal. Ik heb vier wedstrijden in de basis gestaan en daarin ben ik betrokken bij drie goals. Ik denk dat ik, op Olympiakos na, goede wedstrijden heb gespeeld. Dus ik vind het overdreven om het Champions League-seizoen te duiden op basis van één goal."