Peter Bosz over mislukt plannetje tijdens de huldiging van PSV: 'Dat was misschien ook maar het verstandigst'

De festiviteiten voor de kersverse kampioen PSV zitten er weer op. Twee dagen lang werd er gefeest door de Eindhovenaren na het behalen van de 25ste landstitel. Peter Bosz kreeg vorige week van Sportnieuws.nl een wegwerpcamera en heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt. "Ik heb uiteindelijk zelf alle foto's maar gemaakt, dat is misschien maar verstandig geweest ook."

De kampioensfestiviteiten waren zondag en maandag voor PSV. Peter Bosz gaf zichzelf en de selectie twee dagen vrij, maar zijn sinds donderdag gewoon weer op het veld aan het trainen. Uit met de pret, back to business. Maar Bosz heeft toch een manier gevonden om nog terug te blikken op alle festiviteiten: de wegwerpcamera die hij vorige week cadeau kreeg. Hij moest de spelers wel even instrueren, ze wisten niet hoe zo'n ding werkte...

Peter Bosz geniet nog na van het kampioensfeest: 'Ik heb tien keer liever een bierdouche dan dat ik ga zingen' Peter Bosz moest maandag op het Stadhuisplein een liedje zingen, dat was niet zijn favoriete bezigheid. "Ik zong We Are The Champions en toen zette die gozer de muziek uit... dan is het moeilijk om goed te blijven zingen."

'Dat was niet bij iedereen een succes'

Bosz was van plan het cameraatje overal neer te leggen zodat iedereen een foto ermee kon maken. "Ik kwam er wel achter dat niet iedereen meer wist hoe je dat ding moet gebruiken. Ze zagen op een gegeven moment wel een knop die ze konden indrukken maar dat je moest doorrollen, dat wisten ze niet meer. Dat was niet bij iedereen een succes."

De kar vond Bosz het mooiste van de dag, zo maakte hij de route naar het Stadhuisplein ook mee. Hij kon daar goed de blijdschap in de ogen zien van de fans: "Dat was echt prachtig", zei de trainer daarover. Hij heeft daar dan ook veel foto's gemaakt, wel dus zelf. "Dat was misschien ook maar het verstandigst", lachte de trainer.

Uitzinnig Stadhuisplein viert kampioensfeest met PSV-selectie: gastoptredens van nieuw muzikaal duo Guus&Guus PSV is gehuldigd in Eindhoven maandagmiddag, de spelers, de fans en de stad hebben er een geweldig feest van gemaakt. De dag begon voor de kinderen en eindigde in een gekkenhuis op het Stadhuisplein met optredens van nieuw iconisch duo Guus&Guus, Joey Veerman en Noano. Peter Bosz zei tegen de fans: "Jullie waren geweldig, net zo geweldig als de spelers."

Zangkunsten Peter Bosz

Een hoogtepunt (voor Bosz een dieptepunt) van de huldiging was het optreden van de trainer. Hij werd door de selectie naar voren geroepen om een liedje te zingen: het werd We Are The Champions van Queen. De trainer denkt er liever niet meer aan. "Ik heb tien keer liever een bierdouche dan dat ik nog een keer ga zingen", zei de trainer.

Thuis werd het optreden wel gewaardeerd, mevrouw Bosz genoot er enorm van. "Ze heeft me keihard zitten uitlachen, dat is erg jammer." Bosz kwam er ook niet lekker uit, door een geintje van zijn aanvoerder Luuk de Jong en de DJ ter plaatse. "Ik zei ook tegen Luuk dat het me geen goed idee leek. Daarna zei ik: 'Dan moet je me wel helpen'. En op het moment dat ik dacht: We Are The Champions, dat moet wel kunnen... zette die gozer de muziek uit. Normaal zing je mee met de zanger, dat is makkelijker, nu kon dat niet. Dus ik werd niet echt geholpen daar."

Dit zijn de rapportcijfers van kampioen PSV: 'De Eredivisie werd een groot podium voor deze artiest' PSV is dan eindelijk kampioen geworden. Het equipe van trainer Peter Bosz koersde al maandenlang af op het kampioenschap en werd dat uiteindelijk op zondag 5 mei. Eén keer werd er maar verloren dit seizoen, nét geen Invincibles dus. Toch heeft het team van Bosz geweldig gepresteerd. De rapportcijfers van de PSV-selectie dit seizoen.

'Niemand heeft niet mee gefeest'

Veel mooie herinneringen dus voor Bosz, die hij vast heeft laten leggen. Nu nog het rolletje laten verwerken. "Ik ben toch wel benieuwd wat er allemaal op staat eigenlijk", zei Bosz over zijn eigen fotografiekunsten. Wat de trainer vooral ook erg goed deed, was dat er als collectief gevierd werd. "Ik kan niemand aanwijzen die niet mee gefeest heeft. Niemand stond in een hoekje gekropen, iedereen was betrokken. Dat zegt ook wel iets over deze groep."