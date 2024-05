PSV'er Noa Lang doet onthulling na jaar met veel blessures: 'Drie verkeerde diagnoses'

Noa Lang heeft zich op Instagram open uitgesproken over zijn mentale zorgen van het afgelopen jaar. Hij wil graag duidelijkheid geven over wat er in hem omgaat en is dankbaar dat hij dat kan doen bij 'warme familieclub' PSV. Hij onthult ook dat hij te maken heeft gehad met een ziekte.

Lang begint zijn bericht met een dankwoord aan de PSV-fans voor de afgelopen dagen. Het kampioensfeest gaat hij "nooit meer vergeten". Hij wil de fans meer duidelijkheid geven over zijn situatie in het afgelopen jaar.

Mentaal zwaar jaar

"Ik ben niet het type persoon die de buitenwereld laat merken wat er zich mentaal allemaal afspeelt en ik hou graag dingen privé", schrijft Lang op Instagram. "Maar ik vind dat ik nu wel dingen duidelijk moet maken. Mentaal was het geen makkelijk jaar."

Lang kreeg dit seizoen te maken met een hamstringblessure. Daar had hij al sinds september last van, maar door drie verkeerde diagnoses kwam hij er pas in januari achter wat het probleem was. Dat bleek ook nog eens veel erger dan er eerst werd verteld.

Reactie PSV

"Elke wedstrijd was confronterend om het team te zien spelen en zelf niet mee te kunnen doen", vervolgt hij zijn bericht. "Er zijn fouten gemaakt maar ik neem niemand iets kwalijk."

PSV heeft in een reactie laten weten dat Lang zijn verhaal niet geheel juist heeft omschreven. Het klopt volgens de club dat de keuzes van de staf met betrekking tot de blessure van Lang niet altijd goed hebben uitgepakt. "Daar hebben wij verantwoordelijkheid voor genomen en daarna is ook de hulp van een professor ingeschakeld", aldus een woordvoerder van PSV.

Ziekte van Pfeiffer

De 24-jarige aanvaller onthult ook dat hij de ziekte van Pfeiffer heeft gehad, wat het revalidatieproces nog moeilijker maakte. "Maar ik ben altijd blijven lachen."

Hij wil iederen binnen zijn club bedanken voor de steun en waardering die hij krijgt. "PSV is een warme familieclub en ik ben dankbaar dat ik daar deel van mag uitmaken", aldus Lang. "Ik ben trots op mijn team en focus me nu al op volgend seizoen waarin we samen alle prijzen gaan pakken."