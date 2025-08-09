Landskampioen PSV speelde op zaterdagavond haar eerste competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De Eindhovenaren begonnen al sterk aan het seizoen door Go Ahead Eagles met 2-1 te verslaan in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De ploeg van trainer Peter Bosz hoopte deze sterke seizoensstart voort te zetten, iets wat zeker is gelukt.

PSV wil voor het derde jaar op rij landskampioen worden. Een goede start aan de competitie is daarbij geen overbodige luxe. In eigen huis probeerden de Eindhovenaren de eerste drie punten van het seizoen te pakken.

Opstellingen

Peter Bosz had zijn elftal op één positie gewijzigd ten opzichte van de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Ruben van Bommel startte als linksbuiten, waardoor Couhaib Driouech op de bank belandde. In de spits kreeg Alassane Plea de voorkeur, terwijl Ricardo Pepi niet in de selectie zat. Afgelopen zondag viel Pepi nog in.

PSV: Matej Kovar, Sergino Dest, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski, Mauro Junior, Joey Veerman, Jerdy Schouten, Ismael Saibari, Ivan Perisic, Alassane Plea, Ruben van Bommel.

Sparta: Joel Drommel, Patrick van Aanholt, Bruno Martins Indi, Marvin Young, Said Bakari, Pelle Clement, Jens Toornstra, Joshua Kitolano, Shunsuke Mito, Tobias Lauritsen, Sayfallah Ltaief.

Nieuwe spelers

Trainer Peter Bosz heeft deze zomer enkele nieuwe spelers tot zijn beschikking gekregen. Hij hoopt dat ze gelijk presteren, al is dat nog geen zekerheid. "Ik denk dat ze weten wat er van ze gevraagd wordt, maar zaken moeten nog worden ingeslepen. Het is niet dat al die automatismen al vlekkeloos gaan. Dat heeft even tijd nodig", aldus de PSV-trainer voorafgaand aan de wedstrijd tegenover de camera van ESPN.

Razendsnelle blunder

PSV startte uitstekend aan de wedstrijd. Van Bommel werd in de derde minuut diep gestuurd. Hij leek vervolgens een voorzet te geven vanaf links, maar hij verraste Sparta-doelman Joel Drommel, die nota bene wordt gehuurd van PSV, door zijn bal in de korte hoek te plaatsen. Drommel kreeg zijn handen tegen de bal aan, maar tikte hem vervolgens in eigen doel. Een pijnlijke blunder voor de keeper die er zichtbaar van baalde.

In de minuten die op de 1-0 volgden, creëerde PSV veel kansen, maar wist deze niet af te maken. Totdat de Eindhovenaren op slag van rust een hoekschop kregen. Joey Veerman gleed uit bij het nemen van de corner, maar desondanks kwam deze op het hoofd van Perisic, die de bal hard in de linkeronderhoek kopte. Een verdediger probeerde nog weg te werken, maar tevergeefs. Hierdoor verdubbelde PSV de voorsprong.

'Jantje'

In de blessuretijd van de eerste helft waren de PSV-spelers de bal aan het rondtikken alsof het niks was. De bal kwam uiteindelijk bij Sergino Dest terecht, die de bal vanaf randje strafschopgebied keihard in de korte linker bovenhoek ramde. Drommel was totaal kansloos bij dit prachtige doelpunt.

Nog een blunder

In de tweede helft trok ging het niet veel beter voor Sparta. Marvin Young liep het halve veld over met de bal, maar verloor deze op het middenveld. PSV kwam er daardoor razendsnel uit. Vervolgens kon Veerman schieten vanaf 18 meter. Zijn inzet in de linker onderhoek was echter vrij zwak, maar alsnog eindigde deze in het netje nadat Joel Drommel wéér zijn handen niet goed tegen de bal kan krijgen. De doelman reageerde vervolgens zichtbaar boos op zichzelf.

Doelpunt Sparta

In de zestigste minuut kwam Sparta er zowaar uit met een snelle counter. Aanvaller Mito rende razendsnel het halve veld over en paste de bal vervolgens in het strafschopgebied naar Ltaief, die van dichtbij de bal voor open doel binnen tikte.

Gouden wissel

Maar nog geen tien minuten later was het weer raak voor PSV. Weer werd er goed gecombineerd door de spelers van PSV. Uiteindelijk wam de bal voor de voeten van invaller Guus Til, die de bal vanaf 13 meter op fraaie wijze in de rechter bovenhoek schiet terwijl Drommel bleef staan.

Ook aanwinst Gasiorowski zag zijn naam op het scorebord verschijnen. De verdediger kreeg de bal op zijn hoofd na een hoekschop vanaf rechts, waarna hij zijn sterke inzet in de rechterhoek zag verdwijnen, buiten het bereik van Drommel.

Gedeelde eerste plaats

Door deze overwinning staat PSV momenteel op een gedeelde eerste plaats. Eerder op zaterdag won NEC met 5-0 van promovendus Excelsior. Beide ploegen hebben daardoor drie punten en een doelsaldo van +5.

