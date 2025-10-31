PSV boekte een overtuigende zege op Fortuna Sittard, maar tóch is trainer Peter Bosz behoorlijk kritisch op zijn ploeg. De 61-jarige coach zag geen spektakelstuk, ondanks de vijf treffers die ze maakten. "Wij staan niet bovenaan vanwege ons doelsaldo", zegt Bosz met een kritische noot.

PSV tikte de bezoekers uit Limburg in de eerste helft van het kastje naar de muur, maar na rust werd het plots spannend doordat het niveau ver terugviel tegen Fortuna Sittard. "Ik heb er niet van genoten, maar ik vond ons in de eerste helft wel behoorlijk spelen. Als je zo dominant bent en de tegenstander zich alleen maar terugplooit, dan moet je een rustige tweede helft hebben en uitlopen naar 5-0, maar het was na rust rommelig en onrustig", zegt Bosz op de persconferentie.

'Dit kun je geen spektakel noemen, toch?'

Eén van de journalisten is benieuwd of Bosz het ook als een voordeel ziet dat PSV een mindere tweede helft speelt, omdat de trainer dan met de vuist op tafel kan slaan. Daar kan Bosz zich niet in vinden. "Ik hou mijn ploeg niet scherp met slecht spel. Ik heb liever goed spel, want dan moet ik zorgen dat ze weer goed spelen in de volgende wedstrijd. Natuurlijk kun je ervan leren, maar ik kijk liever naar goed voetbal", gaat Bosz verder, die moet lachen als hem gevraagd wordt of 5-2 spektakel genoeg is. "De tweede helft kun je geen spektakel noemen, toch?", vraagt hij zich af.

Voor Bosz waren de tegentreffers wel een smetje op de avond. "We staan niet bovenaan vanwege het doelsaldo, daarom baal je ook van tegentreffers. Al moet ik wel zeggen, wat een goal van Sierhuis", vervolgt hij, die ook baalde van het vele balverlies. "Dat is het verschil tussen behoorlijk goed en niet goed. De tweede helft was gewoon vanaf het begin niet flitsend en scherp."

'Mensen onthouden het laatste'

De 61-jarige trainer is wel blij dat de Eindhovenaren uiteindelijk nog twee late treffers maakten. "De eerste helft speelde Fortuna compact, maar in de tweede helft was het wél open. Dan vind ik dat wij met onze snelheid en het voetballende vermogen er nog veel meer moeten maken. Maar ik heb altijd geleerd: mensen onthouden het laatste en dan was de goal van Guus Til wel mooi."

Makkelijke keuze tussen Til en Pepi

De afgelopen weken loopt het crescendo, maar toch rest er vrijwel wekelijks één vraag: kan Bosz het koppel Ismael Saibari - gelegenheidsspits Guus Til nog wel splitten? "Het staat nu zó goed. Ik zou gek zijn als ik het uit elkaar haal. Pepi verdient een basisplaats. Alleen, dit is topsport en wij willen winnen. En ik denk dat wij met het koppel Til-Saibari de grootste kans hebben. Ricardo heeft begrip voor de situatie", besluit Bosz.

