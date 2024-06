Dit is Georginio Wijnaldum: publiekslieveling, lucratief salaris in Saoedi-Arabië en vader van vier kinderen

Georginio Wijnaldum speelde in de Nederlandse top en maakte een geweldige transfer via Newcastle United naar Liverpool. Inmiddels telt de 94-voudig international zijn geld in de zandbak bij Al-Ettifaq. Dit weten we allemaal over één van de meest ervaren krachten van het Nederlands elftal op het EK voetbal in Duitsland.

Op 11 november 1990 werd in het hart van Rotterdam een toekomstig voetbalster geboren met Wijnaldum. Op zevenjarige leeftijd begon hij bij Sparta Rotterdam, waarna hij in 2004 de overstap naar Feyenoord maakte. Op 8 april 2007, op slechts 16-jarige leeftijd, betrad hij als jongste debutant ooit het veld voor Feyenoord en schreef daarmee geschiedenis.

'Wil niet dat het team er last van heeft': Georginio Wijnaldum blij dat mensen hem met rust laten Georginio Wijnaldum sloot zich deze week geruisloos aan bij het Nederlands elftal. Dat was wel anders toen hij een paar maanden geleden voor het eerst weer bij de selectie zat voor de oefenduels met Schotland en Duitsland. Maar daar is 'Gini' vooral blij mee.

Georginio Boateng

Wijnaldum werd geboren als Georginio Boateng, genoemd naar de voormalige echtgenoot van zijn moeder. Na de scheiding van zijn moeder nam hij de achternaam Wijnaldum aan, wat een nieuw hoofdstuk in zijn leven markeerde.

Vader van vier kinderen

Wijnaldum geniet volop van zijn grote en levendige gezin. Met zijn ex-vriendin Virginia Braaf kreeg hij twee kinderen, Ki-Yeann en Aysïa-Mae. Later vond hij geluk in een lange relatie met de stralende Mirella Pereira, waarmee hij nog twee kinderen verwelkomde: Jacian en Julian.

Uiteindelijk lijkt ook de relatie met Pereira niet voor het leven, want alle geruchten wijzen erop dat hun relatie eind 2023 werd beëindigd. Het is nu gissen wat de huidige relatiestatus van Wijnaldum is. De voetballer weet zijn privéleven voor een groot deel buiten de schijnwerpers te houden.

Statement tegen racisme

Wijnaldum staat bekend als een voorvechter in de strijd tegen racisme. Op het moment toen Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira in 2019 racistisch werd bejegend, liet Wijnaldum bij het Nederlands elftal luid en duidelijk van zich horen.

Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum tonen aan dat huidskleur niet uitmaakt. ©Pro Shots.

Bij de 1-0 tegen Estland deden Wijnaldum en Frenkie de Jong iets krachtigs en symbolisch. Ze renden naar de camera en toonden hun ontblote onderarmen naast elkaar. Dit gebaar was alleszeggend: huidskleur doet er niet toe. Het was een krachtig statement tegen racisme.

In aanloop naar het WK in Qatar was Wijnaldum ook in het nieuws, nadat journalist Pascal Kamperman volgens Wijnaldum de vergelijking maakte tussen de mensenrechten in Qatar en racisme. Wijnaldum: " Eigenlijk zeg je dat als iemand racistisch is, dat ik dan niet voor mezelf op mag komen. Omdat ik wel ga voetballen in Qatar. Dat is heel fout. Nu zeg je eigenlijk dat als ik racistisch bejegend wordt, ik niet voor jezelf mag opkomen. Het is niet te vergelijken."

Sterspeler van PSV

In 2011 vertrok Wijnaldum van Feyenoord naar PSV, waar hij zich snel ontpopte tot een onmisbare speler op het middenveld. Met 56 doelpunten en 24 assists in 154 wedstrijden werd hij een drijvende kracht achter het succes van PSV. Zijn tijd in Eindhoven beloonde hij met het kampioenschap, de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal.

Wijnaldum was zeer succesvol bij PSV en viert het kampioenschap. ©Pro Shots.

Vlammen in de Premier League

Zijn fenomenale prestaties trokken de aandacht van Newcastle United, die een enorme transfersom van twintig miljoen euro betaalden. Hoewel zijn eerste seizoen eindigde in de bittere teleurstelling met degradatie, volgde al snel een geweldige transfer naar Liverpool voor maar liefst dertig miljoen euro.

Jordan Henderson en Georginio Wijnaldum samen in actie voor Liverpool © Getty Images

Bij Liverpool beleefde hij glorieuze momenten, met als hoogtepunt de historische comeback tegen FC Barcelona in de Champions League, waar hij tweemaal scoorde en zijn ploeg naar de finale leidde. Uiteindelijk won hij met Liverpool de Champions League, de wereldbeker, de Europese Supercup en het Engelse kampioenschap.

Flop van het seizoen

In de zomer van 2021 straalde hij van enthousiasme toen hij naar Paris Saint-Germain vertrok. De gedachte om naast sterren als Neymar, Mbappé en Messi te spelen, liet hem stralen. Maar het seizoen bleek een bittere pil. Hij werd benoemd tot 'flop van het seizoen' en werd als een kind aan de kant geschoven. AS Roma bood hem een nieuwe kans.

Wijnaldum zat bij Paris-Saint Germain vooral op de bank. ©Pro Shots.

Bij AS Roma werd de jacht op speelminuten voortgezet. Zijn eerste wedstrijd eindigde in een nachtmerrie toen hij vroegtijdig het veld moest verlaten door een verschrikkeljke scheenbeenbreuk. Daardoor miste hij niet alleen de eerste seizoenshelft, ook het WK in Qatar ging aan hem voorbij. Op 11 februari 2023 maakte hij zijn rentree voor Roma. Ondanks zijn moedige comeback was de prijs om hem los te weken van PSG te hoog voor Roma.

Lucratief contract in Saoedi-Arabië

Opvallend genoeg vertrok Wijnaldum naar Al Ettifaq in Saoedi-Arabië. De middenvelder stond er goed op in Nederland, maar kreeg bakken met kritiek toen bekend werd dat hij naar 'de zandbak' ging. Bij Al-Ettifaq tekende Wijnaldum een lucratief contract voor maar liefst €45.000.000, verdeeld over drie jaar.

Georginio Wijnaldum krijgt steun na bakken met kritiek: 'U had hetzelfde gedaan' Columnist Sjoerd Mossou heeft het opgenomen voor Georginio Wijnaldum. De middenvelder is terug bij Oranje en daar waar hij eerst een van de publiekslievelingen was, is daar nu weinig meer van over.

Wijnaldum kreeg veel kritiek, waar hij niets van wilde weten. “Het is me heel goed bevallen. Voor mij zijn de leefomstandigheden heel goed. Mensen moeten de situatie beoordelen als ze er zelf geweest zijn. Als je iets over racisme zegt dan moet je ook dit en dat doen", waren de woorden van Wijnaldum.

De middenvelder van Al-Ettifaq maakte een ongelukkige vergelijking met de toeslagenaffaire. "Als je het over mensenrechten hebt… In Nederland heb je ook de toeslagenaffaire, maar niemand verbiedt spelers om in de Eredivisie te spelen", zei Wijnaldum. Opnieuw volgde bakken met kritiek. Onder andere tv-persoonlijkheid Hélène Hendriks zei: "Ik mag hopen dat zijn spel bij Oranje wél een succes wordt, want zijn rentree voor de camera was niet zo'n succes."

Prijzenkast van jewelste

Wijnaldum's prijzenkast is indrukwekkend. Bij PSV won hij de Johan Cruijff Schaal, twee keer de KNVB Beker en het landskampioenschap. In het buitenland voegde hij daar de Champions League, wereldbeker, Europese Supercup en landstitels in Engeland en Frankrijk aan toe.

Ronald Koeman bevestigt: Georginio Wijnaldum in definitieve EK-selectie Oranje Georginio Wijnaldum kan rekenen op een plek in de selectie voor het EK. Hoewel de definitieve selectie pas op woensdag 29 mei bekend wordt gemaakt, verklapte Ronald Koeman dat de middenvelder erbij zal zitten.

Belangrijke man bij Oranje

Gini zal zijn debuut voor het Nederlands elftal nooit vergeten. Binnen vier minuten verraste hij iedereen met zijn eerste interlanddoelpunt. Inmiddels staat de teller op 94 interlands. Ondanks veel kritiek en vraagtekens, is de 33-jarige Wijnaldum met Oranje afgereisd naar het EK in Duitsland. Hoewel hij tot nu toe niet heeft kunnen imponeren, blijft bondscoach Ronald Koeman vertrouwen in hem houden en geeft hem speeltijd.