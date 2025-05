Dit is waarom 'nummer 1' Quilindschy Hartman niet bij Feyenoord speelt: 'Ook al is het een topspeler...'

Quilindschy Hartman verpietert bij Feyenoord op de bank. Hoewel hij hersteld is van een zware knieblessure, haalt hij duidelijk zijn oude niveau nog niet. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft Robert Maaskant zijn mening over de moeilijke situatie rondom Hartman. "Dan ben je niet meer aan de beurt."

Maaskant ziet Hartman als de nummer één op basis van kwaliteit, maar begrijpt waarom Feyenoord-trainer Robin van Persie hem niet tot eerste linksback heeft aangewezen. "Hij moet eigenlijk altijd spelen", steekt Maaskant van wal. "Het is een aparte situatie en heeft met de knieblessure te maken. Normaal gesproken is hij de nummer 1. Alleen... Feyenoord is gaan winnen zonder hem en dan ben je niet meer aan de beurt. Zo werkt het gewoon."

'Never change a winning team'

De rol van Hartman wordt bovendien beïnvloed door de sterke vorm van het elftal. Reden genoeg om de basiself voorlopig intact te laten. "Ze hebben zeven keer gewonnen achter elkaar. Ik hoor wel eens: never change a winning team. Ik begrijp daarom dat je dat niet verandert, ook al is Hartman zo'n topspeler."

"Bij een finale zou je er nog over na kunnen denken, maar dat spelen ze niet. Ze spelen wel belangrijke wedstrijden maar zijn geen echte finales, dus je blijft gewoon in dat proces van moeten winnen om die derde plek vast te houden", aldus Maaskant.

Heldere boodschap voor Hartman

Van Persie lijkt helder over zijn aanpak en de reserverol van Hartman, die zelf meermaals heeft gehint op een mogelijke zomerse overstap: "Ik vind het niet mijn rol rekening te houden met ieders situatie, van wel of niet huur, wel of niet bijtekenen, of wel of niet nog vier jaar vast. Ik maak mijn keuze op basis van voetbal."

Langer verblijf Bueno lijkt uitgesloten

Momenteel geniet Hugo Bueno de voorkeur als linksback. De Spaanse huurling, afkomstig van Wolverhampton Wanderers, maakt indruk bij de Rotterdammers. "Wij kijken wel voor een optie om zijn huurdeal te verlengen. Wij zijn tevreden met hoe Hugo het invult op trainingen, in wedstrijden en als persoon. Dus wij bekijken die optie met elkaar", liet Van Persie optekenen na afloop van Heracles-uit.

Toch lijkt de kans klein dat hij langer blijft. Wolverhampton ziet voor Bueno komend seizoen een belangrijke rol weggelegd. Bij de Premier League-club staat hij nog tot de zomer van 2028 onder contract.

