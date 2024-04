Rafael van der Vaart zag het niet meer zitten na afgang Ajax tegen Feyenoord: 'Ik heb rauwe kip gegeten'

Voor iedereen die Ajax een warm hart toedraagt, was het zondag een zware dag. De Amsterdammers verloren met 6-0 bij aartsrivaal Feyenoord en leden de grootste nederlaag ooit in de Eredivisie. Oud-speler Rafael van der Vaart was zondagavond te gast bij Studio Voetbal om over het duel te praten, maar had daar liever niet gezeten.

"Ik heb rauwe kip gegeten", grapte Van der Vaart aan het begin van de uitzending van Studio Voetbal. Volgens presentator Sjoerd van Ramshorst zou de oud-international zich het liefst ziek hebben gemeld om het niet over het duel te moeten hebben: "Ik heb er alles aan gedaan, maar ik werd maar niet ziek."

Van der Vaart moest dus toch over de pijnlijke nederlaag praten: "Dit was wel heel erg treurig. Het was een dramatische dag." Hoewel hij een voorkeur voor Ajax heeft, kon hij toch genieten van Feyenoord: "Ze waren fantastisch. Ik heb genoten van de sfeer en hoe Feyenoord erop zat. Dat is precies hoe je Ajax aan moet pakken. Ik kreeg er bijna kippenvel van."

Historische 6-0 bij Feyenoord - Ajax gaat de wereld over: 'Dit zagen weinig mensen aankomen' De historische 6-0 overwinning van Feyenoord op aartsrivaal Ajax gaat de hele wereld over. Feyenoord bezorgde de Amsterdammers niet alleen de grootste nederlaag ooit in De Klassieker, maar ook in de Eredivisie. In het buitenland wordt er met verbazing gekeken naar de uitslag van zondag.

Historische vernedering

Het is voor Ajax een seizoen om snel te vergeten, maar de nederlaag in Rotterdam was een nieuw dieptepunt. De Amsterdammers werden volledig zoekgespeeld en gingen met liefst 6-0 onderuit. Dat was de grootste nederlaag ooit in De Klassieker en ook in de Eredivisie.

Eerder dit seizoen hadden de Amsterdammers al in eigen huis met 4-0 in eigen huis verloren van de aartsrivaal. Het is voor het eerst in achttien jaar dat Feyenoord twee keer van Ajax weet te winnen.

John van 't Schip en Jorrel Hato komen negatieve superlatieven tekort: 'Het is een gezamenlijk falen' De trainer en verdediger van Ajax waren beide zichtbaar aangedaan na afloop van Feyenoord-Ajax. John van 't Schip gebruikte woorden als 'teleurstellend' en 'beschamend', Jorrel Hato kwam niet veel verder en gaf aan dat ze 'de wedstrijd hebben weggegooid'. Ajax verloor met 6-0 in De Kuip.

Rampweek

Het was voor Ajax een week om snel te vergeten. De net aangestelde algemeen directeur Alex Kroes werd geschorst vanwege het mogelijk handelen met voorkennis. Hij kocht namelijk aandelen van de club toen hij al wist dat hij directeur zou worden zonder dat dit voor de buitenwereld bekend was.

Kroes vecht zijn schorsing aan en het bleef onrustig doordat ook Michael van Praag, voorzitter van de Raad van Commissarissen, zijn aandelen niet goed geadministreerd zou hebben. Ajax liet vervolgens ook sportief zich van zijn slechtste kant zien. In eigen huis werd er gelijkgespeeld tegen Go Ahead Eagles en zondag volgde de afstraffing in De Kuip.