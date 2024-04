John van 't Schip en Jorrel Hato komen negatieve superlatieven tekort: 'Het is een gezamenlijk falen'

De trainer en verdediger van Ajax waren beide zichtbaar aangedaan na afloop van Feyenoord-Ajax. John van 't Schip gebruikte woorden als 'teleurstellend' en 'beschamend', Jorrel Hato kwam niet veel verder en gaf aan dat ze 'de wedstrijd hebben weggegooid'. Ajax verloor met 6-0 in De Kuip.

Nog nooit verloor Ajax met zulke ruime cijfers van Feyenoord in De Kuip. Het is een nieuw hoofdstuk in een vreselijk seizoen voor Ajax waar het drama niet lijkt op te houden. Probleem na probleem stapelt zich op en de coach lijkt er geen grip op te krijgen. "Het is een collectief falen", zei hij na afloop op de persconferentie. "Het is een wedstrijd die bij iedere Ajacied heel veel pijn doet."

Tijdens het terugblikken op de wedstrijd legde de trainer de focus op de 3-0. "Als je met 2-0 de rust in gaat, heb je het idee dat je met een goal weer iets in de wedstrijd gaat komen. De 3-0 nekt ons uiteindelijk helemaal. Om de groep weer de rug te laten rechten in de rust viel niet mee, dat is me niet gelukt."

'Uit elkaar gevallen'

"We zijn als team uit elkaar gevallen", omschreef Hato na afloop. Hij oogde enorm bedroefd en gaf korte antwoorden. "Ik heb nog nooit eerder met 6-0 verloren. Het doet niet extra pijn omdat ik Rotterdammer ben, maar je kan gewoon niet met 6-0 verliezen van Feyenoord als Ajax zijnde."

Van 't Schip gebruikte die woorden dan niet, maar het kwam op hetzelfde neer. "De selectie heeft gewoon moeite en er is geen balans. Dat werd vandaag uitvergroot, maar ook tegen Go Ahead werd er wel goed gespeeld. Het is een samenloop van omstandigheden. Vanaf het begin zie je dat ze het niet kunnen rechtbreien, mentaal zijn we ook door de ondergrens gezakt."

John van 't Schip zijn baan

Weinig mensen zullen in de schoenen willen staan van John van 't Schip, dat zegt hij zelf ook. Het is een moeilijke positie voor hem. "Het is een gezamenlijk falen, we moeten de rug rechten en per dag richting Twente gaan werken. Ik ben verantwoordelijk voor de opstelling, ik had meer verwacht van ons in de manier hoe we kunnen voetballen. We zijn vandaag op alle punten afgetroefd."

Hij ging nog wat dieper in op waar het fout ging voor Ajax, want er werden vooral veel persoonlijke fouten gemaakt waardoor Ajax zichzelf in de vingers sneed. "We begonnen al niet goed en kregen gelijk vier à vijf kansen in de eerste paar minuten. Drie goals waren persoonlijke fouten omdat we niet onder de druk vandaan kwamen. Opbouwend hielden we de bal gewoon niet in de ploeg, waardoor ook de fouten komen die tot de goals leiden."

Ajax moet het nu proberen recht te zetten tegen FC Twente volgende week in eigen huis. De nummer vijf positie is belangrijk om te behouden met het oog op Europees voetbal volgend seizoen. De mentale tik van deze historische nederlaag zal nog even doordreunen bij de spelers. "Ik voel mij momenteel totaal niet lekker, nee", zei Hato treffend.