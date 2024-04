Quinten Timber had een lekker voorgevoel over Feyenoord-Ajax: 'Ik dacht gelijk: dit wordt een mooie dag'

Quinten Timber was een gelukkig man na De Klassieker, waarin hij ook trefzeker was. Hij en de trainer zagen precies wat Feyenoord vaak niet voor elkaar krijgt: "Je gaat met 3-0 de rust in en daarna gingen we het veld op alsof we achter stonden", zei Timber. Eindelijk pushte Feyenoord eens door en liep het zelfs uit tot 6-0.

Feyenoord-trainer Arne Slot was blij dat zijn team in de tweede helft ook fel bleef. Hij was tot de laatste minuten druk aan het coachen en dat was te horen aan zijn stem. "Ik denk dat ik nog schor ben van donderdag, meer dan vandaag. Het was goed dat we de lijn hebben doorgetrokken na een goede eerste helft, de tweede helft kwam het team enorm goed naar buiten."

Het was een totaal ander Feyenoord dan afgelopen donderdag in Volendam te zien was, de reactie op dat teleurstellende resultaat is wat dat betreft goed. Timber was opgelucht daarover: "Ik wil niet zeggen dat het goed was dat we 0-0 speelden in Volendam, maar we hebben wel een goede reactie gegeven vandaag daarop. Dat hebben we wel vaker gedaan, goed reageren na een minder resultaat."

Een mooie dag

Timber had al zo'n voorgevoel, zei hij na afloop op de persconferentie. Bij het opstaan voelde hij al iets. "Ik werd wakker en de zon scheen door het raam. Ik dacht gelijk: het wordt een mooie dag. Toen ik aankwam bij het stadion was het al heel druk dus ik appte mijn moeder al ‘kom op tijd’, want anders sta je in de file. Je voelt dan gewoon dat er wat gaat gebeuren vandaag."

Slot vond het ook een mooie dag, maar bleef wel frustrerende pijnpunten zien. Het duurde voor hem te lang tot Feyenoord een goal maakte. "Ik vond dat wij erbovenop zaten bij elk moment van druk zetten en aan de bal waren we nauwkeurig. Het was wederom frustrerend dat het lang duurde dat we scoorden, en dat heeft ons meerdere keren dit seizoen de kop gekost."

De spelers opladen

Dat het een wedstrijd tegen Ajax was, De Klassieker, heeft Slot niet zo bezig gehouden. Hij heeft dat zelfs weggelaten in de voorbereiding op de wedstrijd. "We hebben getracht om de wedstrijd niet spectaculairder te maken, wij moeten het gewoon hebben van voetbal. Gewoon een wedstrijd voetballen tegen Ajax. Ik heb getracht een inhoudelijke wedstrijdbespreking te maken, om het team goed voor te bereiden."

Wat wél gebruikt is ter motivatie van deze wedstrijd was de 0-0 tegen Volendam van de afgelopen week. Daar was Slot minder over te spreken. De intensiteit van zijn groep kon hij erg waarderen. "Ze hebben ontzettend veel geleverd, maar dat hoef ik van te voren niet naar boven te halen deze wedstrijd, tegen Volendam lukte het niet. Ik moest er nu voor zorgen dat ze in het koppie ook scherp zijn."

Santiago Giménez

Weer scoorde Giménez niet, dat is al een aantal weken zo. Maar Slot maakt zich daar niet druk om. "Ik kijk meer naar de prestatie van het team en daar is hij gewoon onderdeel van. Idealiter had hij de één op één gescoord waardoor dat iook steeds minder een item zou zijn."