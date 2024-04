Historische 6-0 bij Feyenoord - Ajax gaat de wereld over: 'Dit zagen weinig mensen aankomen'

De historische 6-0 overwinning van Feyenoord op aartsrivaal Ajax gaat de hele wereld over. Feyenoord bezorgde de Amsterdammers niet alleen de grootste nederlaag ooit in De Klassieker, maar ook in de Eredivisie. In het buitenland wordt er met verbazing gekeken naar de uitslag van zondag.

"Het rampzalige seizoen van Ajax bereikte een nieuw dieptepunt door de vernederende 6-0 tegen aartsrivaal Feyenoord", schreef The Guardian. De Engelse krant had wel door dat het geen goed seizoen voor de Amsterdammers was, maar toch was er verbazing: "Ajax heeft met veel problemen te maken dit seizoen, maar weinig zullen hebben voorzien dat de ploeg op deze manier zouden capituleren."

Season of hell

Ook de Daily Mail sprak van een 'vernedering' na de dikke zege van Feyenoord op de aartsrivaal. De schotenverhouding van 30-1 was een 'indicatie van de totale dominantie. Het seizoen van Ajax werd treffend omschreven: season of hell. Het Franse L'Équipe was dan ook niet verbaasd: "Feyenoord verslond Ajax. De Amsterdammers stortten opnieuw in elkaar."

In Spanje zag MARCA dat Feyenoord de touwtjes in handen had. Het duurde een half uur voordat de ploeg van Arne Slot dat ook in de score kon uitdrukken: "De wedstrijd duurde totdat Feyenoord het genoeg vond. Zij lieten zien waarom ze de regerend kampioen zijn en de enige ploeg zijn die in de buurt van PSV kan blijven. Ajax zal uitkijken naar volgend seizoen."

Historische uitslag

Met de 6-0 zege op de aartsrivaal schoot Feyenoord een record uit de boeken. De grootste overwinning op Ajax was in november 1964, toen het met 9-4 van de Amsterdammers wist te winnen. Bijna zestig jaar later was de marge dus zelfs zes.

Op de ranglijst groeit het gapende gat tussen beide elftallen ook weer een beetje. Feyenoord heeft inmiddels 24 punten meer dan Ajax, dat naar de zesde plaats zakte. De laatste keer dat Ajax buiten de eerste lager dan derde eindigde was in het seizoen 2005-06. Dat was overigens ook het laatste seizoen waarin Ajax beide duels met Feyenoord verloor in de Eredvisie.