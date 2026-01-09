Feyenoord hervat de VriendenLoterij Eredivisie zondag met een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. Voor trainer Robin van Persie is het opnieuw een bijzondere terugkeer bij zijn oude club, waardoor hij kort voor de winterstop nog pijnlijk werd uitgeschakeld in de KNVB Beker. Spelen wil hij graag, maar wel onder één duidelijke voorwaarde: het moet veilig zijn voor de supporters.

Na een bijzonder trainingskamp in Spanje met een heleboel regen keerde Feyenoord zonder al teveel problemen terug naar Nederland. Op de persconferentie blikte Van Persie vooruit op het duel in Heerenveen. Een bijzondere ontmoeting omdat de twee elkaar vlak voor de winterstop in het bekertoernooi tegenkwamen. Heerenveen ging er in de dying seconds met de winst vandoor, waardoor Feyenoord uit de beker ligt.

Vorige ontmoeting in de beker

"Dat is zuur", benoemt Van Persie. "Je wil wel wat rechtzetten", bevestigt hij. "Wat ik van de wedstrijd verwacht? Het is fijn dat je laatst nog tegen hen hebt gespeeld, daardoor ken je ze goed. Maar zij hebben daar net zo goed profijt van. Ik verwacht in ieder geval een koude wedstrijd, als ik de berichten zo goed begrijp."

Veiligheid fans

Hij doelt daarmee op de voorspelling dat het kwik wel tot tien graden onder de 0 kan komen aanstaande zondag, al zijn de meningen daarover verdeeld. Wat het weer ook zal worden; Van Persie hoopt te spelen, op één voorwaarde. "Alleen als het verantwoord is. Dat is de enige twijfel voor mij. Het moet veilig zijn voor de supporters om te komen, verder hoop ik dat we gewoon kunnen spelen."

Van Persie gaat richting het noorden met een ietwat gehavende selectie. Hij mist nog altijd Anis Hadj Moussa en Oussama Targhalline, die nog op de Afrika Cup actief zijn. Verder zijn zowel Bart Nieuwkoop als Jakub Moder nog geblesseerd. "Maar zij sluiten dinsdag wel weer aan bij de training. Gijs Smal sluit morgen aan, het is afwachten hoe hij die training doorkomt, daarna besluit ik of hij kan spelen of niet."

Voor Moder heeft Van Persie voorlopig nog geen verwachtingen. De middenvelder werd geopereerd aan een hernia in zijn rug en is al een half jaar uit de roulatie. "Hij is er zolang uit geweest en moet weer op niveau komen. Dat heeft echt tijd nodig", legt de trainer uit. Wel is Sem Steijn weer terug, hij heeft een goede trainingweek in Spanje gehad.

Situatie Quinten Timber

Ook werd Van Persie nog gevraagd naar Quinten Timber. Vandaag kwam het nieuws bij De Telegraaf naar buiten dat Timber, ondanks zijn uitspraken op het trainingskamp, niet meer in gesprek was met de club over een contractverlenging. "Ik ga er verder niet op in", zegt Van Persie. "Ze zijn al anderhalf jaar in contact met elkaar, de club en zijn management. Dat was zelfs al voor ik er was. Op persoonlijke titel acht ik de kans klein dat hij verlengt en dat is zijn goed recht."

Tot slot is de voormalig topspits niet huiverig voor de terugkeer in Heerenveen, waar hij vorig seizoen iets meer dan een half jaar trainer was. "Ik ben daar vorig seizoen al een keer geweest en dat verliep toen positief. Ik kreeg zelfs een Fries bekertje en die heb ik in mijn kantoor staan. Dat verliep allemaal prima, ik zie niet in waarom dat nu anders moet zijn." sc Heerenveen en Feyenoord trappen de zondag om 12.15 uur af.

