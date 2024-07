Ronald Koeman licht opvallende keuze voor Steven Bergwijn toe: 'Zal niet voor hele wedstrijd zijn'

Steven Bergwijn krijgt van Ronald Koeman het vertrouwen om zich te bewijzen tegen Roemenië. De aanvaller van het Nederlands elftal speelde tot dusver geen minuut, maar begint in de basis. Koeman lichtte vlak voor de achtste finale zijn keuze toe.

Voor Koeman is het vooral belangrijk dat Bergwijn als één van de beste buitenspelers aan de binnenkant kan komen. Koeman: "We moeten Roemenië aan de linkerkant kapot spelen, maar dan hebben we wel meer behoefte aan een speler die goed de binnenkant kan bespelen. Dat kan Bergwijn."

Vertrouwen in Bergwijn

Voor Koeman spelen de goede prestaties van Bergwijn in Koeman zijn eerste periode bij Nederland ook mee in de keuze, zo stel hij tegenover de NOS. "Vanuit mijn eerste periode weet ik wat Steven kan. Hij is nu veel fitter dan hoe hij binnen kwam. Hij traint heel erg goed en kan het verschil maken. Dat zal niet voor de hele wedstrijd zijn, maar we kunnen zijn kwaliteiten goed gebruiken."

Weinig wijzigingen

Koeman heeft na de dramatische wedstrijd tegen Oostenrijk (2-3 verlies) gekozen voor drie wijzigingen. Bergwijn, Xavi Simons en Denzel Dumfries gaan spelen. "Ik vond het niet nodig om het hele elftal op de schop te gooien. Dat vind ik te rigoureus. Ik heb veel vertrouwen in deze elf."

Geen woorden maar daden

Voor het Nederlands elftal is het dinsdagavond tijd om te presteren tegen Roemenië. Bij winst is de kwartfinale een feit. Koeman heeft er zin in. "We hebben de hele week erover na kunnen denken en hebben veel gesproken. Maar het praten is nu over. Het is nu tijd om het te laten zien", aldus Koeman.

