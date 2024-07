'Dat is wel lang geleden': verbazing alom rondom keuze voor Steven Bergwijn in basis Oranje

Bondscoach Ronald Koeman verraste vriend en vijand door te kiezen voor Steven Bergwijn in de achtste finales tegen Roemenië. NOS-analisten Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zaten nog net niet met een open mond van verbazing.

Van Hooijdonk kan niet anders zeggen dan dat hij volledig is verrast. "Koeman hoopt op de Bergwijn van zijn eerste periode, maar dat is wel lang geleden. Dat hoopte hij ook van Wijnaldum, maar die heeft ook nog niets laten zien. Ik vind het heel verrassend", zei hij bij NOS.

'Malen was geen dissonant'

De oud-international vindt het opvallend dat juist Donyell Malen op de bank terecht komt. "Malen was in zijn aanvallende acties heel erg prima. Hij was absoluut geen dissonant tegen Oostenrijk. Sterker nog: ik vond hem eigenlijk een van de beteren", aldus Van Hooijdonk.

Bevlieging van Bergwijn

Van der Vaart had ook niet meer gerekend op een basisplaats voor Ajax-aanvaller Steven Bergwijn. "Ik had helemaal niet meer aan hem gedacht. Meestal hou je wel rekening met bepaalde namen, maar dat heb ik niet met Bergwijn. Dit komt echt uit het niets. Koeman zal vast hopen op een bevlieging. Bergwijn schijnt wel goed te trainen, maar dat is maar training."

"Bergwijn heeft dan wel een moeilijk seizoen gehad, maar als hij het op zijn heupen heeft... Dan is hij echt een geweldige speler. Het enige is alleen dat dat alweer een hele tijd geleden is", sluit Van der Vaart af. Bergwijn speelde tot dusver geen minuut dit EK.

