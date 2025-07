Op het EK in Zwitserland blikt Esmee Brugts openhartig terug op haar succesvolle jaar bij FC Barcelona. Met een Spaanse landstitel, een Copa del Rey en Champions League-ervaring op zak spreekt de 21-jarige speelster over knokken voor haar plek, het belang van familie en wennen in het buitenland. "Dat is écht heel belangrijk geweest", stelt Brugts.

Brugts heeft een seizoen om niet snel te vergeten bij FC Barcelona Femení. "Voor mij was mijn eerste seizoen heel erg aanpassen en wennen aan alles. Ik heb mezelf de tijd ervoor gegeven en aan het einde van dit seizoen begon het helemaal te lopen. Ik ben nog steeds jong, dus er is zeker nog ruimte voor verbetering. Maar ik heb vooral veel meer ervaring mogen opdoen, ook in de Champions League. Dat voelt al als een stap vooruit met het seizoen daarvoor", stelt de multifunctionele Oranje Leeuwin tegen Sportnieuws.nl.

Sociale leven op plan twee

De grote wedstrijden lieten hun sporen bij haar na. "Ik heb een goed gevoel aan die grote duels overgehouden. Uiteindelijk zijn dat de wedstrijden waar je je het meest ontwikkelt en daar speel je bij de grote clubs voor. Dus dat dat mocht gebeuren was mooi. En dat ik van buitenaf en binnen het team ook goede reacties heb gekregen, dat doet mij goed."

Toch heeft succes in het buitenland een keerzijde: het sociale leven komt regelmatig op het tweede plan. Brugts erkent dat dit bij topsport hoort. "Ik ben het er wel mee eens dat je op het sociale leven moet inleveren, maar andere kant ook weer niet. Je probeert natuurlijk wel je eigen mensen om je heen te krijgen. Helaas kunnen vrienden uit Nederland niet mee, dus uiteindelijk moet je het vooral hebben van teamgenoten. Daar wil je je fijn bij voelen, dat is écht belangrijk geweest voor mij."

Juist die sociale klik binnen de club voelt steeds beter, merkt Brugts op. "Ik begon eindelijk mijn plekje te vinden met de meiden. Dan voel ik me fijn buiten het veld, waardoor ik ook beter ga voetballen in het veld. Daarin is het sociale wel belangrijk, maar de dingen die je buiten voetbal niet kan doen, dat is wel anders natuurlijk. En dat is ook topsport, dat hoort erbij en dat is voor mij ook wel normaal. Ik ben niet echt iemand die heel sociaal is en heb gewoon mijn mensen om me heen en dan zit ik goed. Als zij langskomen, dan is er zeker wel ruimte om iets te doen, hoor."

Familie boven sportprijs

Brugts kan zich haar route naar de top zonder familie nauwelijks voorstellen, daarom verkiest ze haar familie ook volmondig boven een sportprijs. "Uiteindelijk kan je het niet doen zonder de support van je familie. Vroeger reed mijn moeder mij ook al overal naartoe, bijvoorbeeld naar de KNVB-dagen. Ze zijn er daarnaast ook altijd als ik in Nederland speel met de nationale ploeg. Zij helpen me gewoon bij waar ik nu sta en dat is heel belangrijk voor mij geweest."

Tijdens het EK wijkt de familie Brugts uiteraard niet van haar zijde. "Ze zijn hier de hele week", lacht Esmee. "Ze zijn met de auto gekomen, negen uur lang. Dus het is ook voor hun vakantie, maar ze doen het graag. Ik vind het ook heel erg fijn dat ze hier zijn." Ambities voor het komende toernooi laat Brugts duidelijk merken. "Nederland is zo’n klein land, maar toch heel succesvol. Het lijkt me héél vet om onderdeel van de voetbalgeschiedenis te zijn. Laten we dat maar doen."

