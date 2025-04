'Scheelt al gauw 100.000 euro': amateurclub IJsselmeervogels mag zich bijna rijk rekenen

"Het kan nu niet meer misgaan", steekt IJsselmeervogels-legende Jaan de Graaf van wal tegen Sportnieuws.nl. De club uit Spakenburg-Bunschoten bereidt zich al voor op een groot kampioenschap met duizenden fans rondom de haven én weet dat de terugkeer van de 'Derby van Spakenburg' binnen handbereik is.

IJsselmeervogels greep afgelopen jaar net naast het de titel, met slechts drie punten achterstand op de amateurs van Volendam. Dit seizoen lijkt dat uitgesloten met een voorsprong van tien punten en nog zes duels. "Natuurlijk worden we kampioen. Het kan nu niet meer misgaan. Door een samenloop van omstandigheden is het vorig jaar niet gelukt, maar na twee jaar in de Derde Divisie wordt het ook wel weer tijd. Wij horen op het hoogste amateurniveau", stelt De Graaf.

De Graaf wordt vaak in één adem genoemd met IJsselmeervogels. Hij speelde maar liefst 323 duels en scoorde daarin 199 goals. Tijdens zijn carrière werd hij zes keer afdelingskampioen, vijf keer zaterdagkampioen en drie keer landskampioen. Daarnaast veroverde hij ook de districtsbeker én amateurbeker. Ook de kwartfinale van de KNVB Beker tegen AZ in 1975, die na een zinderende strafschoppenserie werd gewonnen, behoort absoluut tot dé hoogtepunten.

'Duizenden fans rondom de haven'

IJsselmeervogels wordt naar verwachting kampioen van de Derde Divisie tijdens de uitwedstrijd tegen Huizen. De Graaf kijkt uit naar een groot feest op zaterdag 19 april. "Spakenburg werd als laatste van het dorp kampioen, dat zit ons niet lekker. Deze titel gaan we groots vieren. Ik verwacht duizenden mensen rondom de haven. Dat móét je meemaken en wil je niet missen. De spelers zullen waarschijnlijk met een boot de haven binnenvaren. Dat wordt mooi", voorspelt hij.

De huldiging van IJsselmeervogels na het kampioenschap in 2010/2011. ©IJsselmeervogels.

'Derby van Spakenburg'

Mister IJsselmeervogels, geboren en getogen op steenworp afstand van Sportpark De Westmaat, prijst zich gelukkig met de terugkeer van de 'Derby van Spakenburg'. "Dat zijn de duels, samen met krakers tegen Katwijk, Quick Boys en Rijnsburgse Boys, waar je naartoe leeft. Spakenburg is ook erg blij, denk ik. Die dachten: 'het is wel lekker dat ze een keer degraderen', maar nu begint het toch wel weer te kriebelen."

Volgens De Graaf is de strijd tussen de twee rivalen financieel gezien ook een voordeel voor zowel Spakenburg als IJsselmeervogels. "Dan praat je natuurlijk over héél veel geld. Achtduizend bezoekers die entree betalen en dan komen de horeca-inkomsten er nog bij. Dan loopt het al hard in de papieren", legt de oud-spits uit. "En dan heb je op vrijdagavond ook al een groot evenement. Tel alles maar bij elkaar op, dat scheelt al gauw 100.000 euro aan inkomsten."

Promotie naar Keuken Kampioen Divisie

Een veelbesproken onderwerp in de Tweede Divisie is het ontbreken van de mogelijkheid om te promoveren. De Graaf denkt dat dit alleen kan veranderen als de KNVB haar regels aanpast. "Je zou bijvoorbeeld op vrijdag of maandag moeten spelen, maar als de thuiswedstrijden gewoon op zaterdagmiddag zouden kunnen plaatsvinden... Met clubs zoals Quick Boys, Katwijk, Spakenburg en IJsselmeervogels zou de Keuken Kampioen Divisie volgens mij véél mooier worden."

De oud-spits van Go Ahead Eagles en AZ'67 ziet echter meer uitdagingen bij het openstellen van de voetbalpiramide. "In principe zou het normaal moeten zijn dat clubs altijd kunnen degraderen en promoveren. Maar stel dat een amateurclub promoveert naar de Eredivisie, wat gebeurt er dan? De topclubs gaan écht niet op zaterdagmiddag spelen als ze een duel in de Champions League of Europa League achter de rug hebben. Dat zou dan helemaal omgezet moeten worden."