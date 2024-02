Scorende Alireza Jahanbakhsh strandt met Iran in halve finale Azië Cup, finale gaat tussen Qatar en Jordanië

Qatar staat wederom in de finale van de Azië Cup. Het gastland rekende in een thriller af met Iran, waar Alireza Jahanbakhsh nog wel scoorde: 3-2. Jahanbakhsh kan terug naar Feyenoord, Qatar gaat naar de finale tegen Jordanië.

Qatar won het toernooi in 2019 en kan dat zaterdag opnieuw doen, dan staat de finale tegen Jordanië op het programma. Dat land stond nog nooit in de eindstrijd van het Aziatische toernooi.

Jahanbakhsh uitgeschakeld met Iran

Het werd een knotsgekke wedstrijd tussen Iran en Qatar met het gastland als uiteindelijke winnaar. Jahanbakhsh had in de blessuretijd van de tweede helft, die uiteindelijk zestien minuten bedroeg, de gelijkmaker op zijn schoen, maar de Feyenoorder raakte de paal. Eerder in de wedstrijd maakte Jahanbakhsh vanaf elf meter de 2-2. Almoez Ali maakte in de 82ste minuut de - zo bleek later - winnende voor Qatar.

De goal van Jahanbakhsh:

Should Qatar feel hard done by Iran's equalizer from the spot? pic.twitter.com/K9dr5TjkYy — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 7, 2024

Primeur Jordanië

Jordanië en Zuid-Korea kwamen elkaar ook tegen in de groepsfase van de Azië Cup, die wedstrijd eindigde in 1-1. Na 45 minuten stond het in de halve finale ook gelijk, maar na rust nam Jordanië afstand. De Duitse bondscoach Jürgen Klinsmann moest toekijken hoe zijn Zuid-Korea aan de kant werd geschoven.

De 1-0 van Jordanië viel na een fout in de opbouw van Zuid-Korea. Yazan Al Naimat was het eindstation van een razendsnelle counter en stifte knap raak over Hyun-Woo Cho. Na iets meer dan een uur spelen verdubbelde Jordanië de voorsprong zelfs. Mousa Tamari danste om de Zuid-Koreanen heen en mikte de bal van buiten de zestien in de linkeronderhoek.

Finale

Na het laatste fluitsignaal was het groot feest bij Jordanië, dat woensdag zag dat Qatar doorging naar de finale. Die wordt op zaterdag 10 februari gespeeld om 16:00 uur Nederlandse tijd.