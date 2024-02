Sébastien Haller schiet gastland Ivoorkust naar finale Afrika Cup, Nigeria wint van Zuid-Afrika na penalty's

Gastland Ivoorkust staat in de finale van de Afrika Cup. Wie had dat gedacht na de groepsfase, waarin ze teleurstellend derde werden en de bondscoach ontsloegen. Met hier en daar wat geluk op hun pad stond Ivoorkust woensdag in de halve finale tegenover Congo. Sébastien Haller werd de matchwinner en schoot de Ivorianen naar de finale tegen Nigeria.

Na de goal van Haller en het laatste fluitsignaal barstte er een volksleest los in Ivoorkust en op de tribunes van het Stade Olympique Alassane Ouattara. De Olifanten gingen kansloos en beschamend onderuit tegen Equatoriaal Guinea (4-0 verlies) in de groepsfase, waarin ze derde werden. Toch ging Ivoorkust door als slechtste nummer drie. Maar wel zonder bondscoach Jean-Louis Gasset, die moest opzouten na de belabberde poulefase.

Met hangen en wurgen overleefde Ivoorkust daarna de achtste finale tegen Senegal, waarin na penalty's werd gewonnen. Franck Kessié maakte in die wedstrijd vlak voor tijd gelijk. Een ronde later sleepte Ivoorkust er ternauwernood een verlenging uit tegen Mali, waarna in de 122ste minuut de winnende werd gemaakt.

Woensdag werd Haller de grote held. De spits van Borussia Dortmund werkte een voorzet via de grond binnen: 1-0 voor Ivoorkust. Die voorsprong werd over de streep getrokken en dus kan Ivoorkust zich zondag gaan opmaken voor de finale tegen Nigeria.

Sébastien Haller volleert Ivoorkust op voorsprong Sébastien Haller heeft zichzelf naar een heldenstatus geschoten. De spits van Borussia Dortmund schoot zijn land Ivoorkust naar de finale van de Afrika Cup. Haller maakte het enige doelpunt tegen Congo.

Nigeria verslaat Zuid-Afrika na penalty's

Na negentig minuten stond het gelijk bij Nigeria - Zuid-Afrika: 1-1. William Troost-Ekong, geboren in Haarlem, zette Nigeria met een penalty op voorsprong. Even leek Nigeria de buit binnen te hebben nadat Victor Osimhen de 2-0 maakte. Scheidsrechter Amin Mohamed Omar kreeg echter de VAR op de lijn; er zou een overtreding zijn gemaakt ín het strafschopgebied van Nigeria in aanloop naar de goal.

Omar ging kijken en besliste dat Zuid-Afrika een penalty kreeg. Die werd in de 90ste minuut binnen geschoten door Teboho Mokoena. Bafana Bafana kreeg daarna nog dé kans om de finale te bereiken. Een vrije trap van Mokoena werd door de Nigeriaanse doelman voor de voeten van Khuliso Mudau gebokst, maar die schoot huizenhoog over. Dus gingen Nigeria en Zuid-Afrika verlengen.

Goal Victor Osimhen afgekeurd wegens penalty aan de andere kant De halve finale van de Afrika Cup tussen Nigeria en Zuid-Afrika kende een bijzonder slot. Victor Osimhen dacht de 2-0 te maken, maar aan de andere kant bleek een overtreding te zijn gemaakt in het zestienmetergebied. De VAR greep in en dus maakte Zuid-Afrika aan de andere kant 1-1.

Penalty's

In die verlenging werd niet gescoord, maar werd wel Victor Osimhen naar de kant gehaald. De spits van Napoli was al een vraagteken voor de wedstrijd. Toch maakte hij 110 minuten vol. Dus moest Zuid-Afrika opnieuw penalty's nemen. Dat liep deze keer slechter af dan tegen Kaapverdië; doelpuntenmaker Mokoena miste, evenals Evidence Makgopa. Daardoor won Nigeria de serie met 4-2.