Maurice Steijn heeft weinig zorgen aan zijn hoofd als trainer van Sparta Rotterdam. De Kasteelheren hebben een betere start dan van tevoren verwacht werd en ook op de markt verwacht hij niks meer te gaan verliezen. In alle rust werkt hij met zijn ploeg, met een kersvers international, toe naar de Rotterdamse Derby. Tevens een ontmoeting met zijn zoon Sem Steijn.

Nog voordat er een bal was getrapt op het trainingsveld van Sparta, verwachtte iedereen al een loodzware start. Het programma dat de Rotterdammers kregen voorgeschoteld was niet mals met veel topploegen (PSV, Feyenoord) in de eerste paar wedstrijden. Intern werd daar echter al wel anders naar gekeken. "Ik was al niet zo heel erg bang voor dat hele zware competitieprogramma waar iedereen over begon. Maar het was prima om in de luwte toch het vertrouwen te hebben dat we een goed resultaat hebben", legt Maurice Steijn uit.

Transferwindow Sparta

En met name de manier waarop, is hij tevreden over. Sparta deed niet onder in de overwinningen op FC Utrecht en Go Ahead Eagles. De goede start lijkt niet los gezien te kunnen worden van de goede transferzomer die Sparta had. Ervaring met Jens Toornstra en Bruno Martins Indi kwam erbij, Lance Duijvestijn kwam over en als klap op de vuurpijl kon Sparta Mitchell van Bergen toch weer terughalen, dit jaar voor een periode van 4 jaar. Ook Shurandy Sambo, eerder al uitkomend voor de club uit Rotterdam-West is weer terug.

"Dat denk ik wel. Je hebt nu gewoon een prima elftal. Nagenoeg iedereen is fit, de concurrentie neemt toe", somt Steijn op. Maar de fitheid, hij benoemt het al; bijna iedereen is fit. Steijns ploeg kampt nog wel met wat klachten: Shunsuke Mito is voor langere tijd eruit, Duijvestijn is nog niet fit en Jonathan de Guzmán is op de weg terug."

Jong Oranje

Al deze blessures zijn op te vangen door de brede selectie die Sparta heeft. Ondanks dat Steijn twee middenvelders mist, valt het middenveld toch in positieve zin op. Mede door de ontketende Joshua Kitolano, die weer de oude versie van zichzelf lijkt te zijn.

Achterin loopt ook een pareltje rond; talent Marvin Young. Hij werd voor het eerst geselecteerd voor Jong Oranje. "Dat is natuurlijk heel mooi voor Sparta, dat je weer iemand na Ayoub Oufkir (Oranje O19, red.) met Marvin Young bij Oranje kan afleveren. Jong Oranje, hè. Dat is nog maar één stap van Oranje. In dat opzicht is het een mooie dag."

De derby

Die dag was nog mooier voor Steijn omdat zijn zoon Sem voor het eerst bij dat bewuste grote Oranje werd uitgenodigd. Daar sprak hij ook over tegenover Sportnieuws.nl, waarna hij zich richtte op het duel met Feyenoord. De Rotterdamse derby.

Steijn ging deze week met de gehele selectie de fiets op voor een tour door Rotterdam, die was al voor het speelprogramma bekend. Dus dat had niet direct te maken met de voorbereiding op de derby tegen Feyenoord. "Het leeft natuurlijk wel binnen de club. Het zijn allemaal mooie wedstrijden. Voor mij is dat ook zo, ook bijvoorbeeld tegen clubs waar je eerder gewerkt hebt. Het heeft gewoon iets speciaals. Nu is het helemaal dubbelop; een derby en tegen je zoon. Dat is een prachtig affiche."

Het is alweer even geleden dat Sparta won van Feyenoord in de derby. De laatste overwinning dateert uit 2017. "Weet je, wij gaan elke wedstrijd in met een plan om drie punten te halen. Dat zal zondag ook zo zijn. Wij zullen in ieder geval op onze top moeten zijn om Feyenoord partij te bieden. Dat is altijd als een traditionele topclub langskomt. We hebben laten zien dat we prima kunnen voetballen, ik heb heel veel vertrouwen in de wedstrijd van zondag."

