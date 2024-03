Speciaal eerbetoon aan zieke Jean-Paul Boëtius bij Feyenoord - Heracles

Jean-Paul Boëtius liet zaterdagavond op Instagram weten opnieuw kanker te hebben. Feyenoord steekt een dag later een hart onder de riem bij de oud-speler van de club.

Boëtius maakte zaterdagavond bekend chemotherapie te moeten ondergaan. Hij had al eerder kanker en toen bleek een operatie genoeg. 'Ondanks dat ik ooit kanker heb overwonnen, heeft het zich nu verspreid naar mijn retroperitoneale lymfeklieren (achterin de buik, red.).'

De spelers van Feyenoord kwamen zondagavond met een speciaal shirt het veld op, voor het duel met Heracles Almelo. Op het rode shirt stond: 'Sterker door strijd, JP.'

Feyenoord steunt Jean-Paul Boëtius 🫶 — ESPN NL (@ESPNnl) March 10, 2024

In 2022 werd er teelbalkanker ontdekt bij de 29-jarige voetballer. Destijds was een operatie genoeg om hem van de ziekte af te helpen. Nu is die situatie dus compleet anders. Zelf staat Boëtius er, gezien zijn Instagram-post, positief in.