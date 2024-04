Spektakel in Eredivisie op woensdagavond: drie wedstrijden, 17 goals

Wie woensdagavond de Eredivisie keek, heeft ontzettend kunnen genieten. Bij Heracles - AZ vielen vijf goals en bij FC Utrecht - PEC Zwolle en Heerenveen - FC Twente in allebei de potjes zes goals. Vooral de hoop in het Abe Lenstra Stadion was in de rust om de tien te halen.

Het ging alle kanten op in Friesland. Twente stond binnen een kwartier 2-0 voor en met rust was de stand ineens 2-3. Vijf goals in de eerste helft, dat moest haast wel een monsterscore opleveren. En zelfs na rust bleef die hoop levend, want Thom Haye maakte vlak na rust uit een penalty ook de 3-3 al snel. Maar daar bleef het bij.

Ricky van Wolfswinkel opende de score voor FC Twente op aangeven van Daan Rots, die twee minuten later ook zelf een doelpunt maakte. In het eerste kwartier stonden de Tukkers al op 2-0 voorsprong.

Ion Nicolaescu maakte het eerste doelpunt voor Heerenveen. Verdediger Robin Pröpper maakte vervolgens de 3-1, waarop de Friezen snel een antwoord hadden met een goal van Osame Sahraoui. Vlak na rust kreeg Heerenveen een penalty dankzij ingrijpen van de VAR. Thom Haye maakte er 3-3 van. Dat bleek dus ook de einduitslag.

FC Utrecht - PEC Zwolle 5-1

Zes goals vielen er ook bij FC Utrecht - PEC Zwolle. Waar het merendeel van de goals bij Heerenveen - Twente voor rust viel, vielen álle zes de goals in De Galgenwaard pas na rust. FC Utrecht kwam met een 5-1 zege als winnaar uit de kleedkamer. Spits Isac Lidberg scoorde twee keer.

Heracles - AZ 5-0

En dan was er ook nog de vijfklapper in Almelo, bij Heracles - AZ. De nummer vier van de Eredivisie kreeg keihard klop op de doordeweekse avond. De ploeg van Eredivisie-topscorer Vangelis Pavlidis scoorde geen enkele keer en verloor dus met 5-0.

Dramatische nederlaag voor AZ, Heracles krijgt twee penalty's in twee minuten Een bizarre situatie bij Heracles Almelo - AZ woensdagavond. Heracles kreeg in de eerste helft binnen twee minuten twee penalty's en de thuisploeg schoot ze allebei raak. In de laatste vijf minuten scoorde Mohamed Sankoh nog twee keer. AZ verloor met 5-0.