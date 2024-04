Dramatische nederlaag voor AZ, Heracles krijgt twee penalty's in twee minuten

Een bizarre situatie bij Heracles Almelo - AZ woensdagavond. Heracles kreeg in de eerste helft binnen twee minuten twee penalty's en de thuisploeg schoot ze allebei raak. In de laatste vijf minuten scoorde Mohamed Sankoh nog twee keer. AZ verloor met 5-0.

Normaal brengt het geen geluk dat dezelfde penaltynemer wéér achter de bal gaat staan, maar blijkbaar gaat die vlieger niet op als het binnen zo'n korte tijd is. Hornkamp stuurde AZ-keeper Mathew Ryan in de herkansing weer de verkeerde hoek in. Eerst was Riechedly Bazoer de boosdoener, in tweede instantie veroorzaakte Kristijan Belic de strafschop.

Het stond voor de twee strafschoppen 1-0 voor Heracles via Brian de Keersmaecker en direct daarna dus 3-0. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd werd er nog een vierde doelpunt gemaakt door Sankoh. In de blessuretijd vond hij nog een keer het net: 5-0.

Heracles staat met 3️⃣-0️⃣ voor bij rust tegen AZ 😮‍💨#heraz — ESPN NL (@ESPNnl) April 3, 2024

De laatste keer dat Heracles in de Eredivisie al bij rust minimaal drie doelpunten voor stond was in 2015. In een uitwedstrijd tegen SC Cambuur scoorde Oussama Tannane in de eerste helft wel vier keer.

Champions League verder uit zicht voor AZ

AZ had de drie punten hard nodig om nog de kwalificaties van de Champions League te bereiken. De huidige nummer drie FC Twente kan later woensdagavond profiteren van de nederlaag van AZ. Twente gaat op bezoek bij sc Heerenveen en kan bij winst de voorsprong op de Alkmaarders, die vierde staan, vergroten naar zeven punten.