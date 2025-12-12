Sven Mislintat staat op het punt om opnieuw een opvallende stap te zetten in zijn loopbaan. De Duitser, die de afgelopen jaren werkzaam was bij Ajax en Borussia Dortmund, kan in zijn thuisland beginnen aan een nieuwe, zware uitdaging.

De 53-jarige Mislintat is volgens het Duitse Bild in beeld om de nieuwe technisch directeur te worden van Fortuna Düsseldorf. Daarmee zou hij Klaus Allofs opvolgen, die naar verwachting op korte termijn wordt ontslagen. De raad van commissarissen van de club neemt dit weekend een definitief besluit.

Crisis in Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf verkeert in zwaar weer in de 2. Bundesliga. De club staat na vijftien speelrondes op de vijftiende plaats en is verwikkeld geraakt in een felle degradatiestrijd. Sinds eind september wist Düsseldorf slechts één competitiewedstrijd te winnen, waardoor de druk op de sportieve leiding fors is toegenomen.

Het beladen Ajax-hoofdstuk

In Nederland is Mislintat vooral bekend van zijn turbulente periode bij Ajax. Hij was daar in 2023 slechts vier maanden in dienst als technisch directeur, maar gaf in die korte tijd ruim honderd miljoen euro uit aan nieuwe spelers, zonder dat dit sportief het gewenste effect had. De lange contracten en bijbehorende salarissen zorgen de club in Amsterdam nog altijd voor problemen.

Na zijn vertrek bij Ajax keerde Mislintat terug naar Borussia Dortmund, waar hij in een eerdere periode naam maakte als hoofdscout. In die rol was hij onder meer verantwoordelijk voor de komst van Ousmane Dembélé. Zijn tweede periode bij de club verliep echter moeizaam en eindigde na interne spanningen en een openlijke clash met sportief directeur Sebastian Kehl.

Kans op eerherstel

Bij Fortuna Düsseldorf wacht Mislintat nu een loodzware klus. Niet alleen moet de selectie worden herbouwd na een mislukte transferzomer, ook de toekomst van trainer Markus Anfang staat ter discussie. Voor Mislintat betekent het een kans op eerherstel, voor Fortuna een laatste poging om het tij te keren.

