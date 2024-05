Te Kloese blij met transfersom Slot en denkt al verder: 'Feyenoord kan met hem voortborduren op successen'

Dennis te Kloese is tevreden met de transfersom die Feyenoord ontvangt voor trainer Arne Slot. De algemeen en technisch directeur van de Rotterdammers kijkt al verder en is op zoek naar een nieuwe coach. "We gaan een zeer geschikte kandidaat vinden waardoor Feyenoord kan voortborduren op de recente successen."

Met Slot haalde Feyenoord de finale van de Conference League, de kwartfinale van de Europa League en won het in Nederland de landstitel en de KNVB Beker. "Arne heeft onmiskenbaar zijn stempel gedrukt op Feyenoord, en daarmee niet alleen aan voetbalminnend Nederland maar ook over de grenzen laten zien waar we als club voor staan en toe in staat zijn. Liverpool krijgt er een buitengewoon vakman bij."

Te Kloese blij met duidelijkheid voor Feyenoord

Zodra Liverpool zich meldde was het voor Te Kloese duidelijk dat het heel lastig zou worden om de Bergentheimer te behouden voor de club. Slot zei het al in zijn afscheidswoorden op de clubsite: "Zo'n kans kan ik als sportman niet negeren". Met die gedachte ging Te Kloese naar eigen zeggen ook de onderhandelingen met Liverpool in.

"Met dat in ons achterhoofd zijn we het gesprek aangegaan om te kijken of we er samen uit zouden komen, en dat is uiteindelijk gelukt." Feyenoord houdt een verwachte transfersom van een kleine 15 miljoen euro over, al doet de club daar geen uitspraken over. Slot neemt ook assistenten Sipke Hulshoff en Etienne Reijnen en performance-trainer Ruben Peeters mee naar Liverpool.

Te Kloese kijkt naar nieuwe Feyenoord-trainer

Met die 15 miljoen mede op zak gaat Te Kloese op zoek naar een nieuwe coach voor De Kuip. "Het nadenken daarover is natuurlijk al een hele tijd geleden begonnen omdat wij ook wel wisten dat er een reële kans was dat het zou lopen zoals het nu is gelopen met Arne", zegt Te Kloese. "Het fundament dat de afgelopen jaren is gebouwd is heel sterk met een groot team van vakmensen, maar de hoofdtrainer is natuurlijk wel een cruciale schakel daarin. Ik heb er vertrouwen in dat we een zeer geschikte kandidaat gaan vinden waardoor Feyenoord kan voortborduren op de recente successen."

Feyenoord heeft verschillende trainers op het oog. Zo zou oud-speler Nuri Sahin (nu assistent bij Borussia Dortmund) in beeld zijn. Ook Dick Schreuder van CD Castellón en de onlangs naar Shakhtar Donetsk vertrokken Mariano Pusic worden genoemd.