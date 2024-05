'Ready to be a Red': Liverpool en Feyenoord maken komst Arne Slot officieel

Het hing al weken in de lucht en het werd al door de hoofdpersoon zelf bevestigd, maar nu is het officieel: Arne Slot is de nieuwe trainer van de Engelse topclub Liverpool. De Nederlander verlaat Feyenoord en wordt bij Liverpool een van de duurste Nederlandse trainers aller tijden.

Feyenoord boert namelijk goed met het vertrek van Slot. Met bonussen loopt het bedrag voor de trainer op naar tussen de 13 en 15 miljoen euro voor Slot, die nog een contract tot de zomer van 2026 had in De Kuip. Met dat bedrag is Slot niet alleen de duurste Nederlandse trainer ooit, hij knalt ook de top tien in van duurste trainers aller tijden. De oefenmeester komt terecht op een derde of vierde plek. De Rotterdammers zelf en ook Liverpool maken de transfersom alleen niet bekend.

15 miljoen euro? Arne Slot kan zich bij duurste trainers ooit voegen bij overstap naar Liverpool Door het vertrek van Jürgen Klopp moet Liverpool op zoek naar een nieuwe trainer. Daarbij is de Engelse ploeg uitgekomen bij Feyenoord-coach Arne Slot. De Nederlander heeft nog een contract tot de zomer van 2026 in de havenstad, waardoor de Rotterdammers hoog in de boom kunnen gaan zitten.

'Ik kon deze kans moeilijk negeren'

"Het is bepaald geen eenvoudig besluit om de deur achter je dicht te trekken bij een club waar je zoveel mooie momenten hebt beleefd en met zoveel fijne mensen succesvol hebt samengewerkt", zegt Slot op de website van Feyenoord. "Maar een kans om hoofdtrainer te worden in de Premier League, bij een van de grootste clubs ter wereld, kun je als sportman moeilijk negeren. Ik ben Feyenoord dankbaar dat ze hebben willen meewerken aan deze overstap."

Made memories in Rotterdam…



Ready to be a Red. pic.twitter.com/eFrIwAyp56 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 20, 2024

Liverpool en Slot wachten nog op werkvergunning

Liverpool heeft de komst ook bevestigd, al houdt het nog een slag om de arm. De club en Slot wachten namelijk nog op een werkvergunning. Als dat papiertje ook geregeld is dan treedt de Bergentheimer op 1 juni in dienst bij The Reds. Liverpool doet geen uitspraken over de duur van het contract van Slot.

We can announce Arne Slot has agreed a deal to become the club’s new head coach, formally taking up the position on June 1, 2024, subject to a work permit 🙌 — Liverpool FC (@LFC) May 20, 2024

Snel akkoord Liverpool, Slot en Feyenoord

De interesse van Liverpool in Slot nam serieuzere vormen aan de dag na de gewonnen bekerfinale van Feyenoord. Ze versloegen NEC (1-0) in De Kuip en een dag later schoot Slot omhoog bij de Engelse bookmakers, nadat de komst van de Portugees Rúben Amorim van Sporting CP een lastig verhaal bleek. Uit data zag Liverpool dat Slot en Klopp enorm veel raakvlakken hadden, dus was de puzzel snel gelegd.

Vroege bevestiging

En Slot zelf maakte er geen geheim van dat hij naar Liverpool wilde vertrekken. "Het lijkt me duidelijk dat ik graag naar Liverpool wil, dus nu wacht ik af of de clubs tot een akkoord komen. Maar daar heb ik alle vertrouwen in", zei Slot midweeks tegen ESPN voorafgaand aan de gewonnen wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Een paar weken later, voor het slot van de Eredivisie, bevestigde Slot dat de onderhandelingen rond waren en dat hij trainer wordt van Liverpool komend seizoen.

Klopp blij, Kuijt blij

In Liverpool zijn ze blij met de komst van Arne Slot. Aftredend trainer Jürgen Klopp juicht de komst van de Nederlander toe. "Ik geniet van hoe zijn team voetbalt en van wat ik hoor is het een hele fijne vent. Het is de beste baan en de beste club ter wereld, met fantastische mensen. Als hij het wordt, vind ik dat een fijn idee", vertelde Klopp op een persconferentie voor het duel met West Ham United. Tijdens zijn afscheid van Anfield zong hij vast een liedje voor Slot.

Arne Slot: 'De Iniesta van Zwolle', ouders in tranen en via ontslag bij AZ en succes bij Feyenoord nu naar Liverpool Hij is de succescoach van Feyenoord en lijkt spoedig voor miljoenen naar Liverpool te vertrekken: de 45-jarige Arne Slot is 'hot', maar wat weten we eigenlijk van de man die als verdienstelijk voetballer niet verder kwam dan de Nederlandse middenmoot, maar als trainer de Europese top bestormt?

Ook Dirk Kuijt, die zelf voor Liverpool voetbalde, is verheugd met Slot als trainer. "Arne houdt van het spel en denkt altijd over voetbal", aldus Kuijt. "Het is een aantrekkelijk en aanvallend soort voetbal. De verdediging is agressief en speelt met hoge intensiteit. Wat me opviel is dat hij het vermogen heeft om spelers te laten geloven in zijn filosofie", analyseerde de oud-voetballer. "Liverpool maakt een goede keus. Ik ben best opgewonden, eerlijk gezegd."

Succesverhaal bij Feyenoord

Slot begon in de zomer van 2021 bij Feyenoord, nadat hij een half jaar eerder al benoemd werd als nieuwe hoofdtrainer. Dat zorgde voor zijn ontslag bij AZ en gaf hem de kans om zich volledig te storten op Feyenoord. Met succes, want in zijn eerste jaar bereikte hij met aanvallend voetbal de finale van de Conference League, waarin werd verloren van AS Roma.

Een jaar later werd Slot met Feyenoord kampioen van de Eredivisie. Daarna lonkte al een overstap naar de Premier League, maar Slot zegde Tottenham Hotspur af. Geen onverstandige keuze, zo bleek later. Dit seizoen werd hij weliswaar tweede met Feyenoord achter het ongenaakbare PSV maar won hij wel de KNVB Beker. En daarna stond er met Liverpool een absolute droomclub op de stoep waar Slot geen nee tegen kon zeggen. Hij neemt assistenten Sipke Hulshoff, Etienne Reijnen en performance-trainer Ruben Peeters mee naar Liverpool.