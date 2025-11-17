FC Barcelona maakt zich op voor een bijzonder moment dit weekend, maar voor Frenkie de Jong voelt het allesbehalve feestelijk. Waar zijn ploeg iets groots te vieren heeft, krijgt de middenvelder juist een flinke tik te verwerken. Door één ongelukkig detail ziet hij een langverwacht moment volledig aan zich voorbijgaan.

Maandag bevestigde Barcelona dat er dit weekend weer een officiële wedstrijd gespeeld mag worden in het vernieuwde Camp Nou. Het stadion was ruim twee jaar dicht voor een megaverbouwing die meerdere keren vertraging opliep. In die periode moest Barça noodgedwongen uitwijken naar het Estadi Olímpic Lluís Companys op de Montjuïc, een tijdelijk onderkomen dat nooit echt als thuis voelde. Voor kleinere wedstrijden week de club zelfs uit naar het Estadi Johan Cruyff, waar maar een fractie van de fans terechtkon.

Voor vrijwel iedereen binnen de club is de thuiskomst een opluchting, maar voor De Jong voelt het nieuws wrang: door zijn rode kaart tegen Celta de Vigo vlak voor de interlandbreak is hij geschorst, precies nu het grote moment eindelijk daar is.

Camp Nou opent eindelijk weer haar deuren

Aanvankelijk kregen de Catalanen slechts toestemming om zo'n 27.000 supporters toe te laten bij de eerste wedstrijd in het vernieuwde Camp Nou. Maar voor een moment waar de club jaren naartoe had gewerkt, vond Barcelona dat veel te karig. Daarom organiseerde Barça eerder deze maand een openbare training als testevent om te bewijzen dat er veilig meer publiek kan worden ontvangen. Met succes: dit weekend mogen er zo'n 45.000 fans naar binnen.

De terugkeer betekent niet dat het stadion volledig klaar is. De bovenste ring wordt de komende maanden nog verder afgewerkt, en pas daarna groeit de totale capaciteit door naar 105.000 zitplaatsen. Toch voelt de heropening nu al als een enorme stap vooruit voor een club die twee jaar lang geen écht thuisduel speelde.

Schorsing gooit roet in het eten voor Frenkie de Jong

Voor Frenkie blijft het vooral een pijnlijke timing. De middenvelder heeft ongetwijfeld uitgekeken naar een terugkeer in Camp Nou, maar ziet dat speciale moment vanaf de tribune aan zich voorbijgaan. Zijn schorsing - voortkomend uit twee gele kaarten tegen Celta de Vigo - komt voor hem op het slechtst denkbare moment.

We’ve dreamed about the return. Now, it's here.

We’re back home. Back at Spotify Camp Nou 🏟️💙❤️ pic.twitter.com/sMTEuPbUvX — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 17, 2025

WK-ticket lonkt met Oranje

Voordat De Jong zich volledig kan richten op zijn gedwongen tribuneplek bij Barcelona, wacht eerst nog een belangrijke opdracht met Oranje. Maandagavond speelt Nederland in de Johan Cruijff ArenA tegen Litouwen, waar een gelijkspel al genoeg is om het WK-ticket binnen te halen. Na de zwakke vertoning tegen Polen snakt Oranje bovendien naar een overtuigende reactie én Frenkie kan daarin, ondanks zijn domper in Spanje, nog steeds een bepalende rol spelen.

