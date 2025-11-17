Memphis Depay kende tegen Polen een van zijn minst overtuigende wedstrijden in Oranje, maar volgens Henk Spaan ligt dat niet aan de spits zelf. De columnist van 'Het Parool' zag een duidelijke verklaring voor het matte optreden in Warschau: een compleet genegeerde jetlag. En dat levert stevige kritiek op richting de technische staf van Oranje.

Nederland kwam vrijdagavond niet verder dan een kleurloos 1-1 gelijkspel tegen Polen. Oranje had het opnieuw lastig tegen een ploeg die zich massaal liet terugzakken, en het spel liep stroperig zelfs met Memphis als doelpuntenmaker. De spits tikte vlak voor rust de rebound van een kopbal van Donyell Malen binnen, maar verder kwam hij nauwelijks in het stuk voor. Volgens Henk Spaan is daar echter een zeer logische reden voor.

Jetlag de boosdoener?

Memphis speelde op zondagavond nog zeventig minuten in São Paulo voor Corinthians. Exact 24 uur later moest hij zich alweer melden in Zeist voor het Nederlands elftal. Volgens Spaan kon het bijna niet anders dan dat de topscorer aller tijden van Oranje uitgeput aan de aftrap verscheen. "Dat hij op vrijdag speelde als een dweil, kun je hem niet aanrekenen", schrijft hij. "Maar wel de staf van het Nederlands elftal, waar kennelijk niemand het woord 'jetlag' kende."

Ondanks die zware reis en het onmenselijk strakke tijdschema liet de staf Depay bijna de volledige wedstrijd staan. Pas in de 89ste minuut werd hij vervangen door debutant Emmanuel Emegha. Veel te laat, vindt Spaan. "Achterlijk management", luidt zijn harde oordeel. Dat Depay alsnog scoorde, kon volgens hem niet verhullen dat hij 'duidelijk niet fit genoeg was om (bijna) een hele wedstrijd te spelen'.

Spaan ziet 'tweede misser'

Het bleef niet bij Depay alleen. Ook de keuzes achterin lagen onder vuur. Tegen Polen startte Lutsharel Geertruida als rechtsback, terwijl Jurriën Timber centraal stond - een keuze die Spaan onbegrijpelijk vindt. "Tweede misser: je hebt de beste rechtsback uit de Premier League in je selectie. Zet Timber daar neer en De Ligt rechts centraal", klinkt hij vol ongeloof. "Kennelijk kijkt die staf op zaterdag geen tv."

De wedstrijd bevestigde bovendien een terugkerend probleem. Oranje kreeg wederom geen vat op een tegenstander die met elf man achter de bal stond. Virgil van Dijk benoemde het na afloop zelf. "We hebben het altijd moeilijk tegen een laag blok", zei hij. Spaan merkt op dat dit probleem al langer speelt en vindt dat de staf te weinig doet om dit structureel op te lossen.

Nieuwe storm van kritiek op Memphis

Spaan is overigens niet de enige die Depay na het duel met Polen stevig aanpakt. Waar de columnist vooral wees op de gevolgen van zijn zware reis en mogelijke jetlag, legt Kieft de verantwoordelijkheid volledig bij de speler zelf. Volgens hem mag de alltime-topscorer van Oranje, zeker in dit soort wedstrijden, simpelweg niet zo door de ondergrens zakken. Tegen Litouwen krijgt Memphis vanavond de kans om beide critici ongelijk te bewijzen én Oranje het felbegeerde WK-ticket te bezorgen.

