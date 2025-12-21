Kylian Mbappé blijft in rap tempo clubgeschiedenis schrijven bij Real Madrid. In de thuiswedstrijd tegen Sevilla zette de Fransman een prestatie neer die jarenlang als onaantastbaar gold: hij evenaarde het mythische record van Cristiano Ronaldo.

Tegen Sevilla gebeurde dat in een wedstrijd die Real Madrid opnieuw meer vragen dan antwoorden opleverde. De ploeg van Xabi Alonso had het lange tijd moeilijk en gaf in de openingsfase verrassend veel ruimte weg. Sevilla combineerde vlot, kwam meerdere keren gevaarlijk door en had via Isaac Romero zomaar op voorsprong kunnen komen. Dat het 0-0 bleef, was vooral te danken aan slordige afronding van de bezoekers.

Ook aan de bal liep het stroef bij Real. Vinícius Júnior kwam weinig in het spel voor, Mbappé moest wachten op bruikbare ballen en het middenveld slaagde er zelden in om snelheid in de aanval te krijgen. Pas vlak voor rust brak Jude Bellingham de ban met een knappe kopbal uit een vrije trap, een moment van klasse dat meer opluchting dan overtuiging bracht in het Bernabéu.

Kylian Mbappé evenaart gigantisch record van Cristiano Ronaldo

Maar terwijl het spel van Real haperde, draaide het verhaal van Mbappé om iets veel groters dan de wedstrijd zelf. Zijn late strafschop - benut na een overtreding op Rodrygo - was niet zomaar de beslissing van de avond, maar de treffer die hem op 59 goals in één kalenderjaar bracht. Een getal dat tot nu toe alleen naast de naam van Cristiano Ronaldo stond en binnen de club werd gezien als een onbereikbare maatstaf.

Dat Mbappé die mythische grens nu al aantikt, maakt zijn komst naar Madrid achteraf bijna onwerkelijk. Waar Ronaldo jaren nodig had om tot zijn recordcijfers te komen, doet de Fransman het in zijn eerste volledige jaar bij de Koninklijke. Sinds januari scoort hij gemiddeld één keer per wedstrijd en verdeelt hij zijn goals over alle grote podia: La Liga, Champions League, beker en internationale toernooien.

In voetsporen van zijn idool

Voor Mbappé zelf heeft het record een extra lading. Ronaldo is zijn idool, het voorbeeld dat hem ooit richting Madrid trok. Nu staat zijn naam er pal naast in de clubarchieven en met wedstrijden te gaan is de kans groot dat hij zijn grote voorbeeld al op zeer korte termijn voorbijstreeft.

Eindelijk duidelijkheid in slepend conflict

Terwijl Mbappé op het veld records breekt, speelde buiten de lijnen nog altijd een strijd die zijn seizoen overschaduwde. Dat hoofdstuk lijkt nu eindelijk afgesloten, want de rechtbank in Parijs heeft een streep gezet door het langdurige conflict tussen de Fransman en zijn oude werkgever PSG. Met het vonnis komt er een einde aan een juridisch gevecht dat meer dan een jaar duurde.

Nu het geld direct moet worden overgemaakt, kan Mbappé zich eindelijk volledig richten op zijn sportieve toekomst in Madrid, terwijl bij PSG vooral het gevoel blijft hangen van een gemiste megadeal en een hoofdstuk dat de club liever anders had afgesloten.

