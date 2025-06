Steven Bergwijn heeft met de Saoedische club Al-Ittihad een succesvol seizoen gedraaid. Mede door de goals van de voormalig Ajax-speler pakte de club de Saudische dubbel. Nu geniet Bergwijn met wat makkers van een welverdiende vakantie.

Bergwijn laat op Intstagram met een reeks foto's zien waar hij qua locatie voor heeft gekozen: Miami in de Verenigde Staten. Ook zijn voormalig teamgenoot Brian Brobbey, die nog wel bij Ajax zit, is in zijn gezelschap.

Fietsen

Bergwijn zit bepaald niet stil in de Amerikaanse staat Florida. Zo is te zien dat hij een potje gaat bowlen, op een geleende fiets over het asfalt slingert, een freestyle rap uit de mouw schudt, 's avonds drukke plekken op straat bezoekt en rondhangt in fraaie lobby's. Eerder in de week toonde hij beelden van een avontuur in een speedboat. Bergwijn zet '305' in het bijschrift, want dat is de geografische code van Miami.

Ook bezoeken Bergwijn en zijn crew een schietbaan, om wat kogels af te vuren op de doelwitten.

Prijzen

In de finale van het Saudische bekertoernooi werd Al-Qadsiah verslagen met 3-1. Twee goals aan de kant van de winnaar werden geleverd door Karim Benzema. Aan sterren dus geen gebrek in de Saudi Pro League. Bergwijn vertrok aan het begin van het seizoen 2024/25 naar Al-Ittihad. Zijn vorige club Ajax kreeg 21 miljoen voor de transfer.

Muziek

Bergwijn hintte bij de CONVO Talkshow onlangs al naar het uitbrengen van een eigen nummer. "Ik heb weleens muziek gemaakt, maar heb het nog nooit uitgebracht. Het hoeft niet echt, maar ik ga denk ik wel wat uitbrengen. Er is eigenlijk geen twijfel. Het is wachten op het goede moment."

Oranje

Onadnks zijn prima debuutjaar in de Saudi Pro League hoeft Bergwijn geen belletje te verwachten van de Nederlandse bondscoach Ronald Koeman. Nadat Bergwijn zijn vertrek bij Ajax bekendmaakte, liet Koeman weten zijn bedenkingen te hebben bij de transfer. Hij vindt dat Bergwijn betere opties had dan naar de Saoedische competitie te gaan.

