De transfer van Kenneth Taylor betekent niet alleen een grote sportieve stap, maar zorgt ook privé voor flinke veranderingen. Zijn vriendin Jade Anna van Vliet reageerde op sociale media zichtbaar emotioneel op het nieuws dat de middenvelder Ajax verruilt voor een nieuw avontuur in Italië.

Van Vliet liet zich op Instagram openhartig uit over de emoties die bij haar loskwamen. "Ik lieg niet, ik zit hier echt te huilen van alle emoties. Ik ben ook maar een meisje", schrijft de 21-jarige influencer nadat ze beelden van de presentatie van haar vriend bij Lazio deelde. De tranen zijn daarbij duidelijk zichtbaar.

'Ik ben zó trots'

Toch overheerst naast emotie vooral trots. Van Vliet benadrukt hoe blij ze is met de stap die Taylor zet. "Nee, maar echt: ik ben zó trots en ook zo blij dat we samen dit nieuwe avontuur kunnen aangaan", schrijft ze. "Een grote verandering, maar we zijn er meer dan klaar voor om ons beste leven in Rome te leiden."

De transfer van Taylor werd vrijdag officieel afgerond. Ajax ontvangt een transfersom van 17 miljoen euro voor de 23-jarige middenvelder, die in Rome een contract heeft getekend tot de zomer van 2030. Daarmee komt een einde aan een lange periode in Amsterdam, waar Taylor werd opgeleid en doorbrak in het eerste elftal.

Nieuw avontuur

Voor Van Vliet en Taylor betekent de overstap ook privé een nieuw begin. Het stel is sinds oktober 2023 samen en woont inmiddels samen. De verhuizing naar Italië markeert hun eerste grote buitenlandse avontuur, een stap die de afgelopen dagen ineens heel concreet werd toen zij samen in Rome arriveerden voor het afronden van de transfer.

Eerder liet Van Vliet al zien hoe overweldigend die verandering voor haar is. Tijdens de eerste dagen in Rome deelde ze via sociale media openhartige momenten. "Ik leef echt in een waas", vertelde ze, nadat ze nauwelijks had geslapen. Ook het idee van een nieuw leven in Italië moet nog landen. "Ik ga nu Italiaans spreken… nee, ik kan helemaal geen Italiaans", grapte ze, om er meteen aan toe te voegen: "Maar dat ga ik wel leren."

Eerste minuten voor Lazio Roma

Sportief kan het snel gaan voor Taylor. Lazio hervat het Serie A-seizoen zondag met een uitwedstrijd tegen Hellas Verona, waarin de Nederlander mogelijk al zijn eerste minuten maakt. De middenvelder kan daarmee al snel zijn officiële debuut maken in de Serie A.

