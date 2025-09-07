Het Nederlands elftal hoopt zondag de teleurstelling van het gelijkspel tegen Polen weg te poetsen. In Vilnius wacht Litouwen, waar de ploeg van Ronald Koeman een nieuwe stap kan zetten richting kwalificatie voor het WK van 2026. Lees hier op welke zender je de wedstrijd live kunt zien.

Na overtuigende zeges op Finland (2-0) en Malta (8-0) liep Oranje donderdag tegen het eerste puntenverlies aan. In De Kuip werd het tegen Polen 1-1 door een late tegengoal. Koeman wil dat zijn ploeg zich herpakt in Litouwen, de nummer 142 van de FIFA-wereldranglijst.

Litouwen sprokkelt punten

Litouwen sprokkelde tot nu toe drie punten bij elkaar. De ploeg speelde al twee keer gelijk tegen Malta en hield ook Finland op een remise. Alleen tegen Polen werd verloren. Oranje begint dus als torenhoge favoriet, al wil Koeman na donderdag geen enkele tegenstander meer onderschatten.

Debuut lonkt voor Steijn, record voor Memphis

Voor Sem Steijn kan het zondag een bijzondere avond worden. Omdat Frenkie de Jong het trainingskamp vroegtijdig moest verlaten vanwege een lichte blessure en Justin Kluivert op de tribune zit, lijkt er ruimte te ontstaan voor het debuut van de Feyenoorder. Koeman mag 23 van de 25 spelers opnemen in zijn wedstrijdselectie.

Ook voor Memphis Depay kan het een historische wedstrijd worden. Met vijftig doelpunten staat hij gelijk met Robin van Persie als topscorer aller tijden van Oranje. Tegen Polen kwam hij niet tot scoren, maar zondag in Litouwen krijgt hij opnieuw de kans om het record te verbreken en alleen recordhouder te worden.

Waar te zien?

Het duel wordt gespeeld in het vernieuwde Dariaus- en Girėno-stadion in Kaunas. De aftrap is zondag al om 18.00 uur Nederlandse tijd. De wedstrijd is live te zien op NPO 1, waar de voorbeschouwing om 17.30 uur begint. Het duel is ook te volgen via NOS.nl, de NOS-app en op de radio bij Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Alles over WK-kwalificatie

