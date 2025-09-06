FC Barcelona was de hele zomer bezig met het aantrekken van een extra aanvaller. De namen van Nico Williams (Athletic Club) en Luis Diaz (toen Liverpool, nu Bayern München) passeerden de revue, maar de Catalanen moesten het uiteindelijk doen met Marcus Rashford. Die maakt tot nu toe allesbehalve indruk in Spanje en dat kan grote gevolgen hebben.

Barcelona wilde het liefst Williams of Diaz aan de selectie toevoegen. Door verschillende redenen ging dit bij beide spelers niet, waardoor de Catalanen bij Rashford uitkwamen. De Engelsman was bij Manchester United op een dood spoor beland en had wel oren naar een overstap. Hij werd verhuurd aan Barcelona met een verplichte koopoptie van zo'n 35 miljoen euro aan het einde van het seizoen.

'Compleet verloren'

El Nacional schrijft dat Rashford in de voorbereiding leuke dingen liet zijn. Zowel fysiek als technisch was de linksbuiten in orde en op trainingen en tijdens oefenduels speelde hij prima.

Dat veranderde bij de start van de competitie. Rashford speelde in drie duels iets meer dan 90 minuten en maakte daarin allesbehalve indruk. Het Catalaanse medium schrijft dat Rashford sindsdien 'volledig onopgemerkt is. Hij is verlegen, niet precies en compleet verloren', winden zij er geen doekjes om.

Twijfels

Deze tegenvallende prestaties hebben ervoor gezorgd dat Barcelona twijfels heeft. Zo zou het zelfs een optie zijn om de Engelsman terug te sturen naar Manchester United. Dit zou de Catalanen vijf miljoen euro kosten, omdat ze daarmee de verplichte koopoptie aan het einde van het seizoen omzeilen.

De komende twee maanden voor FC Barcelona zijn erg belangrijk. Zo staan er duels in La Liga tegen Valencia, Real Sociedad, Sevilla en Real Madrid op het programma. In de Champions League treft het achtereenvolgens Newcastle United, Paris Saint-Germain en Olympiakos. Rashford zal dus aan trainer Hansi Flick en de rest van de club moeten laten zien dat hij het waard is om in Spanje te blijven. Als invaller achter supersterren als Lamine Yamal, Raphina en Robert Lewandowski zal dit lastig zat worden.