Cody Gakpo heeft een drukke tijd achter de rug. Tijdens de transferperiode kwam er veel op hem af: het tragische ongeval van Diogo Jota, interesse van buitenaf en uiteindelijk een contractverlenging. Nu heeft hij wat meer rust.

Gakpo had nog een contract tot 2028 bij Liverpool, maar verlengde deze tot de zomer van 2030. "Dat heeft een jaar geduurd, misschien iets korter of langer", vertelt de 26-jarige aanvaller aan ESPN. "Dat is een proces dat bij iedere club ongeveer hetzelfde gaat. Ik ben er in ieder geval blij mee."

'Geen moeilijke keuze'

De oud-speler van PSV voelt zich thuis bij The Reds. "Ik heb ook bij de club aangegeven: ik ben blij en de familie is blij. Dat is erg belangrijk. Daarnaast ging het qua voetbal vorig seizoen ook goed. Dit seizoen zijn we goed begonnen, dan is die keuze niet zo moeilijk voor mij."

Dat er een keuze is gemaakt, zorgt voor rust bij Gakpo. "Ik heb zelf ook meegemaakt dat een transferperiode hectisch en stressvol is. Dat is niet fijn voor de speler en alle mensen eromheen. Daar heb ik nu hopelijk geen last meer van. Er komen veel dingen op je af en het ligt vaak aan de situatie. Ik persoonlijk ben erg gelovig, dus daar zoek ik mijn rust in. Als de toekomst onzeker is, is het een lastig verhaal."

Interesse uit Duitsland

Deze zomer zou Bayern München interesse hebben gehad in de linksbuiten. Voor hemzelf was dit echter nooit echt een optie. "Er was wel wat belangstelling, ook van Bayern München heb ik begrepen. Uiteindelijk hebben ze Luis Diaz gehaald. Voor mij was het niet echt aan de orde. Ik had vakantie en vervolgens hadden we de situatie met Diogo Jota. Daar ging alle aandacht naar uit, dus met een transfer ben ik niet bezig geweest."